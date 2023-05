Nazarena Vélez reveló detalles inéditos de su vida en Instagram

Este domingo 30, Nazarena Vélez se relajó en su casa con una copa de vino y utilizó las historias de Instagram (@Nazarenavelez) para conversar con sus seguidores. La modelo le pidió a aquellas personas que la siguen en la red social de fotografía que le hagan "preguntas incómodas" que serían respondidas después de que terminara de almorzar.

La actriz fue interrogada en Instagram por diversos temas, aunque la mayoría de las preguntas fueron acerca de su vida sexual con su actual pareja, Santiago Caamaño -apodado "El Bocha"-, con quien lleva más de 4 años.

"¿Te siguen gustando más las papas fritas a una buena noche con el Bocha?" fue una de las primeras preguntas que recibió Nazarena Vélez. La modelo, totalmente sincera, le respondió a su seguidor: "A mí me gustan mucho las papas fritas, qué querés que te diga, mamurreta. A mí me encanta morfar. Ahora, el Bocha...mmm, yo creo que ahora te elijo las dos cosas".

Un usuario de Instagram fue un poco más allá y le consultó a la actriz si tiene muchas relaciones sexuales con Caamaño. "No tanto como él quisiera. Si es por el Bocha... yo soy más tranca, ya lo saben, mamurretas. Estoy cansada, que tengo sueño, que tengo que cuidar a Salvador... soy una pesada", respondió Vélez.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño se enamoraron en el 2019. Créditos: Instagram Nazarenavelez.

Nazarena Vélez también confesó a través de sus historias de Instagram que tuvo problemas con el alcohol: "Sí. Tuve un problema que duró dos meses que fue cuando falleció Fabian. Tenía un problema con los excesos. Yo soy fácil de caerte en todo lo que significa autodestrucción", señaló la modelo.

La modelo, además, fue consultada sobre el episodio que vivió Jorge Rial, recientemente, en Colombia. "¿Te alegra lo que le pasó a Rial?" fue la pregunta que le hizo un seguidor: "¿Estás loca de la cabeza? ¿Cómo me voy a alegrar que una persona esté pasando por un momento complicado de salud? Y más que ustedes saben perfectamente que yo la quiero mucho a Morena (Morena Rial), también la quiero a Rocío (Rocío Rial). Están pasando, seguramente, un momento tremendo. Jamás me alegraría de una cosa así", contestó la actriz.

La modelo mostró su apoyo hacia Jey Mammón. Créditos: captura de pantalla.

En las últimas preguntas, Nazarena Vélez se refirió al escándalo de Jey Mammón: "¿En el fondo le crees a Jey?", preguntó un usuario de Instagram. La modelo le contestó a su seguidor sobre el tema: "Sí le creo, en el fondo y adelante. Creo que él no fue consciente y que tal vez hoy sigue sin ser consciente de lo que para mí es un tema muy grave. Hay temas que yo, lamentablemente, no puedo manejar con la inteligencia que tal vez pueda manera otras personas. Hay temas que me bloquean la cabeza y hasta con las personas que quiero mucho".