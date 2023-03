Tras el caso de Marcelo Corazza, denuncian por corrupción de menores a Jey Mammon

Marcelo Corazza fue detenido el pasado lunes acusado de corrupción de menores. En las últimas horas, el ex ganador de Gran Hermano y actual productor de Telefe negó la acusación en su contra en su indagatoria ante el juez Javier Sánchez Sarmiento. Fuentes del caso aseguran que se lo acusa de ser consumidor y cliente de una red dedicada a explotar menores al menos desde 1999. No fue imputado como organizador. Tras negarse a responder preguntas, el ex GH continuará detenido.

Tras las repercusiones de la noticia, salieron a la luz varias otras denuncias a famosos. Entre ellos Jey Mammon. Fue en el programa A la Tarde (América TV), que conduce Karina Mazzocco, donde Lucas Benvenuto, una víctima de abuso, salió a hablar en medio del caso.

Lucas Benvenuto.

El joven de 27 años fue víctima de una red de pedofilia liderada por el psicólogo Jorge Corsi. Además Corazza se contactó con él hace unos años para mandarle videos sexuales. Sin embargo, también apuntó contra un "famoso conductor y músico" de Telefe.

"Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: '¿Lucas llegó?'. Él tenía 32 y yo, 14", relató.

A su vez, aseguró que intentó denunciarlo, pero la fiscal le dijo que no podían hacer nada, que "la causa proscribió". Si bien Lucas no dijo el nombre al aire, horas más tarde confirmó en sus redes sociales que el conductor de quien hablaba era Jey Mammon.

"Yo denuncié a Jey Mammon en 2014 y nadie me creyó. Ahí lo tenés en Telefe al sorete", expresó al compartir una nota de Primicias Ya de 2014 donde entrevistaron a Matías Méndez, un supuesto amante del conductor.