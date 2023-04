Las fotos de Robbie Williams y su familia de paseo en Buenos Aires

El famoso cantante británico Robbie Williams eligió Buenos Aires como destino para pasar unas cálidas vacaciones junto a su esposa, Ayda Field y sus cuatro hijos, Theodora, Charlton, Colette y Beau. La familia mantuvo un perfil bajo desde su llegada al país, mientras disfrutan del buen clima, actividades al aire libre, aire fresco y largas cabalgatas.

El reconocido artista había llegado el miércoles pasado, no solo para obtener un merecido descanso sino también para encontrarse con sus amigos del ambiente del polo, uno de los deportes que más disfruta el cantante. Alejados de la gran ciudad, Robbie y su familia permanecen en una estancia de General Rodríguez.

La noticia de la presencia del músico en el país fue dada a conocer por Estefi Berardi, a través de su cuenta de Twitter, en donde la panelista publicó: “Robbie Williams llegó de incógnito a la Argentina junto a su familia. Lo invitó un amigo multimillonario y lo hospeda en su casa un famoso polista”.

Según informó PrimiciasYa, los anfitriones del ícono del pop-rock y su familia son Nacho Figueras, apodado el "David Beckham del polo", y su esposa, Delfina Blaquier, reconocida por su desempeño en salto alto femenino durante diversas competiciones de atletismo en los años 90. Al encuentro se sumó Martín Pepa, otro polista.

Mientras que Robbie aún no ha compartido ninguna imagen de su estadía en el país, es Ayda Field la encargada de registrar el día a día de las vacaciones de la familia. La actriz y jurado de la versión británica de The X Factor no dudó a la hora de retratar simpáticos momentos de su esposo e hijos a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 750 mil seguidores.

Uno de los videos tiene como protagonista a Robbie, quien se encuentra disfrutando del sol, vestido con bermudas, gorra, lentes oscuros y sin remera. Refrescándose con una gaseosa, no se ve venir el movimiento del más pequeño de los Williams, Beau, quien le arroja una pelota.

Además, la mujer compartió un video de ella misma realizando diferentes posiciones de yoga al aire libre, en medio del extenso verde de la estancia en la que son invitados. Como era de esperarse, no faltó la actividad más esperada y tanto Robbie como Ayda se deleitaron con una divertida cabalgata bajo el sol.

La última actualización sobre las vacaciones familiares mostró a los hijos de la pareja disfrutando de una típica actividad del día de pascuas: mientras los grandes más se relajaron, Theodora, Charlton, Colette y Beau dedicaron su tarde a la búsqueda de huevos de chocolate, ocultos alrededor del lugar.