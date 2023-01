Esta es la famosa mujer que volvía loco a Robbie Williams y no pudo conquistar

La última tendencia en el cine son las biopics de músicos de gran trayectoria y, por supuesto, Robbie Williams no quiso quedarse afuera de esta oportunidad de llevar su vida a la gran pantalla. Aunque su vida privada no es demasiado secreta porque prácticamente se le han conocido la mayoría de sus romances con otras celebridades, existió una atracción muy fuerte por una estrella del pop a la que nunca pudo conquistar porque se paraba frente a ella y se inhibía. Te contamos de quién se trata.

Antes de conocer a su esposa Ayda Field y convertirse en un hombre de familia modelo, Robbie Williams acumuló un largo historial de breves romances con mujeres famosas que incluye al menos dos de las Spice Girls, Geri Horner y Mel C, y estrellas de cine como Lindsay Lohan. En ese sentido, solo se quedó con las ganas de una artista que realmente lo volvía loco: Kylie Minogue.

Robbie Williams se sintió muy atraído por Kylie Minogue.

La cantante australiana era la mujer de sus sueños y tuvo la oportunidad de conquistarla cuando grabaron juntos el sencillo Kids allá por 2000. A pesar de la química que derrochan en el videoclip de esa canción, Robbie reconoció que no ocurrió nada entre ellos, o al menos no lo que a él le habría gustado, porque su talento como seductor se desvanecía en cuanto la veía.

"Lo estropeé por comportarme como si tuviera 13 años siempre que estaba cerca de ella. Era como esa chica que está un curso por encima tuyo. No sabía cómo hablarle. Pero es mi crush, estaba loco por ella", confesó en el programa de Radio 2 de Scott Mills My Life Thru A Lens.

El cantante se ha sumado a la moda de las biopics sobre estrellas de la música, y el suyo no tendrá que exagerar lo más mínimo para incluir todo tipo de escándalos sexuales, romances con algunas de las mujeres más famosas del mundo y varios renaceres profesionales que aporten drama a la historia. De hecho, muchos de los secretos que él compartió con los guionistas no podrán rodarse porque lo meterían en serios problemas con otras celebridades que no quieren sacar a relucir sus trapos sucios.

"Cuentas todas las historias y luego, a nivel legal, tienes que enviárselas a otras personas para ver si te demandan. Así que le envié el guion a mucha gente para ver si me demandarían, y resulta que sí que lo harían", confesó el músico durante un concierto en el Royal Albert Hall de Londres. "Al principio de esta película había al menos cinco villanos. Y ahora, por razones legales, solo hay uno, y lo tienen delante de ustedes".

Robbie Williams se encuentra en plena producción de su biopic.

Muy al estilo de Robbie, él ha decidido interpretarse a sí mismo en una parte de la película -Jonno Davies dará vida a su versión más joven- porque no podía permitir que fuera otro quien llevara su vida a la gran pantalla.