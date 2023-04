Sofía Gainza: "Salir de Canal 9 fue una decisión que evalué mucho"

A fines de marzo de este año, los mendocinos se sorprendieron por la seguidilla de renuncias de ilustres periodistas a Canal 9 Televida. Sofía Gainza, de 37 años, fue una de aquellas personas que decidió dar un paso al costado del medio de comunicación y apostó por un nuevo camino.

Gainza se ganó el corazón de miles de televidentes que la siguieron en la pantalla por casi ocho años por su carisma y profesionalismo. La comunicadora social dejó una huella muy grande en el canal: se convirtió en la primera mujer en reemplazar a Fernando Hidalgo, a la vez que condujo todas las ediciones informativas de Canal 9.

Actualmente, Sofía Gainza se encuentra encabezando un segmento informativo de actualidad, con anclaje local en CNN Radio Mendoza, y explorando nuevas posibilidades laborales.

Sofía Gainza incursionó en los medios de comunicación con 18 años y al día de hoy sigue trabajando en ellos. Créditos: Sofía Gainza.

En medio de tantas especulaciones por la salida de la periodista del canal de televisión mendocino, MDZ Show conversó con Sofía Gainza para saber los verdaderos motivos de su renuncia al canal, sus nuevos proyectos laborales y su vida como madre.

- Estuviste casi 8 años trabajando como periodista en Canal 9 Televida, ¿Por qué tomaste la decisión de irte del medio?

- Porque no logramos conciliar las condiciones laborales con mí planificación familiar. Ese es el motivo.

- ¿Te costó o dolió tomar esa decisión? ¿O era algo que ya tenías planeado?

- Fue una decisión que medité mucho, que evalué durante un buen tiempo. Fue un proceso largo. Estuve poniendo todas las cosas que contemplaba sobre la balanza y decidí finalmente renunciar. Hoy, estoy tranquila con mi decisión. La periodista dejó la pantalla de Canal 9 a fines de marzo y comenzó a trabajar en un nuevo medio de comunicación. Créditos: Sofía Gainza

La comunicadora social se encuentra cómoda y tranquila con la decisión que tomó y afirmó que se encuentra a gusto con el camino que viene recorriendo a nivel profesional y con lo que busca seguir explorando. "Afortunadamente, han surgido varias propuestas laborales; así es que tampoco puedo quejarme, al contrario, estoy sumamente agradecida" expresó Sofía.

- Actualmente estás trabajando en la radio de CNN, ¿Te gusta más que la televisión?

- Estoy abierta a distintas propuestas laborales y estoy desempeñando una labor periodística en CNN Radio Mendoza, por lo cual estoy explorando una faceta nueva; porque si bien había hecho radio hace muchos años atrás, siempre estuve más en el área de producción. Ahora estoy con éste segmento, donde desarrollo una labor periodística. Es un segmento periodístico netamente informativo con anclaje local. Y, paralelamente, estoy brindando un servicio de asesoramiento comunicacional personalizado en el que conjugo mis conocimientos con mi experiencia, y, afortunadamente, ya son varias personas del mundo empresarial mendocino que han confiado en mí.

- ¿Cuál es la diferencia más notoria entre trabajar en CNN y trabajar en Canal 9 Televida?

- Creo que son experiencias totalmente distintas. Por un lado, partimos de la base de que uno es televisión y el otro es radio, por lo cual son medios de comunicación distintos. No es lo mismo trabajar en radio, dónde podés estar sentada, sin maquillaje, más relajada y saliendo vía streaming; que estar en tele, donde también tenés que cuidar tu postura corporal, si estás peinada o no, los gestos. Tenés el componente visual en lo que es la televisión.

- ¿Te gustaría trabajar en otro ámbito que no sea el periodístico o el de la comunicación social?

- Sí, totalmente. Si hay algo que me caracteriza a mí es que soy sumamente versátil y que siempre estoy indagando nuevas posibilidades, aristas; cuanto a la comunicación, como de propuestas o proyectos donde no sean específicamente periodísticos. A mí la comunicación me apasiona, en el más amplio de los sentidos. No me cierro nunca a ningún proyecto hasta en tanto lo evalúe, lo analice y vea si es algo que va conmigo, con lo que yo puedo brindar como persona y como profesional.

- ¿Qué pensás del periodismo actual?

- Yo creo que el periodismo, al igual que la mayoría de las profesiones, hoy en día está en pleno cambio. Creo que hay un cambio muy vertiginoso que se viene dando a partir de las nuevas tecnologías, plataformas de comunicación y redes sociales. Creo que todo eso está incidiendo en que el periodismo tiene que aggiornarse. Hoy en día, y sobre todo frente al avance de lo que es la inteligencia artificial, es importante seguir dando un valor agregado desde la labor periodística que uno puede ejercer, que se puede dar con trabajo, seriedad, credibilidad, con profesionalismo. Creo que ahí está hoy la clave para seguir vigente.

- He visto en tus redes sociales (@Sofiagainza) que una pieza fundamental de tu vida es tu hijo. ¿Te cambió mucho la maternidad? ¿Qué significó para vos convertirte en madre?

- Benjamín, mi hijo, me cambió la vida rotundamente. Deseaba mucho ser madre y la verdad es que me llenó, y llena, de felicidad el serlo. Disfruto mucho ser mamá. Hoy, mi vida no es la misma que hace dos años. Me cambió la vida para bien. Soy sumamente babosa y me enorgullece serlo.