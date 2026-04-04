Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el domingo 5 de abril

Para este domingo 5 de abril , la agenda cultural se renueva con propuestas que invitan a sumergirse en experiencias sensoriales y artísticas únicas. Desde el despliegue escénico del teatro independiente hasta el reencuentro con sonidos icónicos y ritmos internacionales, la cartelera local ofrece opciones ideales para quienes buscan transformar el cierre del fin de semana en un momento inolvidable.

Vibras, ciclo holofónico : una experiencia inmersiva de escucha en el Teatro Plaza Paradiso. Discos icónicos reproducidos con un sistema de audio de altísima definición que permite percibir cada detalle de la música con una claridad y espacialidad extraordinarias. En esta oportunidad, se podrá disfrutar del álbum Abbey Road de The Beatles

La entrada general tiene un valor de $15.000. Además, hay un combo promocional de $20.000 para asistir tanto el viernes 3, cuando se reproducirá el disco Free Spirits de Ca7riel & Paco Amoroso, como el domingo 5. Los tickets se adquieren por la página EntradaWeb.

Harta Harta. EntradaWeb.

Harta: una actriz expone ante la platea fragmentos de su propia vida con crudeza, sensibilidad y humor. La vemos armar y desarmar la escena una y otra vez para construir su relato: la vida cotidiana, los miedos, los fracasos, los intentos por sostenerse frente al vértigo emocional. Los altibajos anímicos la atraviesan, la inmovilizan, la arrastran hasta tocar fondo. Entonces: una caída de ficha, una certeza, un salvavidas. Un biodrama que explora el límite entre la ficción y la vida, donde la vulnerabilidad se convierte en potencia escénica.

Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad).

Horario: 20 horas.

La entrada general cuesta $15.000, mientras que la entrada solidaria tiene un valor de $18.000. Los tickets se consiguen por EntradaWeb.

Sara Lugo Sara Lugo. EntradaWeb.

Sara Lugo: Mendoza será escenario de una nueva edición del ciclo Kingston Clab, que en esta oportunidad contará con la participación de la artista alemana Sara Lugo. La propuesta busca fusionar el reggae europeo con el talento de la escena local, en una experiencia pensada para los amantes del género. El encuentro ofrecerá una programación diversa, con shows en vivo, sets de DJs y una feria con stands temáticos orientados a la cultura y el espíritu del reggae.

Dónde: Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Ciudad).

Horario: 20 horas.

La entrada general vale $20.000 y se adquiere por EntradaWeb, mientras que en taquilla se consigue a $30.000.