Impactante video: el momento exacto en que Barby Franco casi muere en la Ruta 3

Barby Franco viajaba con la hija de Burlando y otra mujer cuando una camioneta invadió su carril.

En las últimas horas, el periodista Mauro Szeta sacó a la luz el video del escalofriante accidente que protagonizó Barby Franco en la Ruta 3. La modelo, que viajaba a bordo de su lujoso Tesla, se salvó de milagro tras una maniobra criminal de otro conductor que se dio a la fuga.

Así fue el accidente de Barby Franco. En el accidente, la mujer de Fernando Burlando quedó en medio de un escándalo vial que terminó con un choque en cadena a la altura de Cañuelas.

Milagro en el asfalto: "Están con vida de pedo" El siniestro ocurrió este viernes cuando Barby se dirigía hacia San Miguel del Monte. El video es elocuente: una camioneta cruzó de carril de forma temeraria, obligando a la modelo a clavar los frenos para no morir en el acto.

portada barbie franco El Tesla de la modelo quedó en el centro de la Ruta 3 luego del choque en cadena que involucró a tres autos. Archivo - X Aunque evitó el choque frontal, su vehículo fue impactado por otros dos rodados desde atrás. "Están con vida de pedo", disparó un Burlando furioso y conmovido en diálogo con Revista Pronto. En el interior del Tesla no solo estaba Barby, sino también una de las hijas del letrado y otra acompañante, quienes resultaron ilesas de puro milagro.

fernando-burlando-punta-del-este-2.jpg Fernando Burlando llegó al lugar del accidente para asistir a su mujer y a su hija tras el impacto. Archivo MDZ La indignación escaló cuando se supo que el responsable huyó del lugar, aunque la policía de tránsito logró localizarlo y detenerlo horas después. Este bombazo llega en un momento de alta exposición para la pareja, que venía de estar en la mira por un video viral en sus vacaciones de Brasil.