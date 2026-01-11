Barby Franco contó el inconveniente que enfrenta con su hija y sorprendió con una frase contundente: "Lo dejó"

La pareja de Fernando Burlando interactuó con sus seguidores y respondió a una inquietud recurrente sobre el control de esfínteres de su hija.

Barby Franco se ha convertido en una referente de maternidad en las redes sociales, no por dar cátedra, sino por mostrar el "lado B" y el crecimiento de Sarah Burlando con total naturalidad. En las últimas horas, la modelo habilitó la caja de preguntas en Instagram y, entre consultas sobre moda y vida cotidiana, decidió contestar una duda que se repetía entre las madres que la siguen.

Todo surgió cuando una usuaria, al ver una imagen reciente de la pequeña, lanzó la pregunta sin rodeos: “¿No había dejado el pañal?”. La inquietud surge porque, meses atrás, la influencer había compartido los primeros avances de su hija en el control de esfínteres, celebrando esos pequeños hitos de independencia.

La respuesta sincera de Barby

image Barby Franco en redes. Créditos: Instagram Lejos de esquivar el tema o mostrarse molesta por el cuestionamiento sobre los tiempos de su hija, la pareja de Fernando Burlando respondió con la frescura que la caracteriza. Sobre una foto íntima y tierna donde se ve a Sarah recostada en la cama, con chupete y en un momento de relax, Barby escribió: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”.

Con esta frase breve pero contundente, Franco despejó las dudas y aprovechó para visibilizar una realidad muy común en la infancia: el proceso de dejar el pañal no es lineal ni igual para todos los niños. Al diferenciar el control diurno del nocturno, la modelo bajó un mensaje de calma a su comunidad, remarcando que no hay apuros y que se deben respetar los tiempos biológicos y madurativos de cada chico.