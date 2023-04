Tras su renuncia, una figura del Canal 9 confirmó dónde continuará su carrera

Sofía Gainza presentó la renuncia en el Canal 9 y días después anunció dónde continuará su carrera. La reconocida periodista fue una de las tres que se fue de la pantalla más vista de Mendoza en una semana frenética donde Laura Rez Masud y Matías Valencia tomaron la misma decisión.

En sus redes sociales, la experimentada periodista anunció que se sumó a la programación de CNN Mendoza, lo que despertó elogios de colegas y sus principales fans y seguidores. Inclusive, esta semana ya se la pudo escuchar formando parte de su nuevo trabajo.

Horas antes, en su cuenta de Instagram, se había despedido de sus televidentes: "Lo único que quiero decirte es nada más ni nada menos que gracias. Gracias por permitirme a lo largo de ocho años acercarte las noticias más destacadas. Aquellas a veces más desgarradoras y otras que nos robaban una sonrisa. Si vos no me hubieras permitido, yo no lo hubiera podido hacer. Palabras de agradecimiento a todos los mensajes de amor que vengo recibiendo", se emocionó Sofía Gainza.

Sofía Gainza junto a sus compañeros.

Las renuncias de Laura Rez Masud y Matías Valencia se dieron en el marco de un éxodo masivo de tres periodistas en una semana, algo que sorprendió a propios y extraños. Canal 9 es uno de los canales de televisión más importantes de Mendoza y las tres renuncias de peso en una semana no hacen más que sorprender a los mendocinos. Pero con ir algunos meses más atrás nos encontramos con varios apellidos conocidos por la sociedad local que también se fueron, como Emiliano Serrano, a quien ahora podes escuchar en MDZ Radio, Mario Rudyk, Matías Flores, quien vive en Europa, y Mario Urzúa, entre otros.