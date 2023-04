A qué barrio top se mudó Jésica Cirio tras separarse de Martín Insaurralde

Tiempos de cambio se asoman en la vida amorosa de Jésica Cirio. La conductora está atravesando su separación con Martín Insaurralde, con quien está casada desde el 2014, aunque la noticia no fue confirmada por ninguno de los dos.

Si bien los rumores de una ruptura fueron ganando terreno con el correr de los días, tanto Jésica como Martín mantienen un estricto hermetismo en un año electoral, aunque la noticia tomó forma en Socios del Espectáculo, que brindaron detalles al respecto.

Justamente en el programa de El Trece, comenzaron detallando que la situación sentimental entre la modelo y el ex intendente de Lomas de Zamora, desmejoró hace tiempo. Mariana Brey, por su parte, detalló: “Es de hace tres meses".

La periodista Paula Varela agregó que el silencio también tiene que ver con la idea de que la separación no traiga consecuencias políticas para Insaurralde: “Están separados, pero no pueden blanquear ahora por el rol político de él, en año electoral”.

La relación en el matrimonio parece no tener vuelta atrás, al punto que ya no habría convivencia y Cirio ya tiene su lugar para continuar con su vida lejos de los conflictos maritales, en un año por demás particular.

Con respecto al domicilio, Varela explicó: “Confirmamos que Jésica alquiló una propiedad en Highland Park Country Club, a ocho casas de la de Araceli González. Ella está el 80% del tiempo instalada en su departamento de Las Cañitas, en Capital Federal”.

La situación es tan tirante que Jésica solo iría a su casa cuando su marido no está en la misma. Por otra parte, la periodista confirmó fecha para blanquear la decisión: “El cierre de las candidaturas es la fecha que le pidieron a Jesica que espere para confirmar su separación”.

Por último, todo indica que Cirio ya estaría rehaciendo su vida: “También me dicen que ella no estaría sola, que ya se está divirtiendo, como corresponde con una mujer soltera” sostuvo Paula Varela. Nuevos rumbos parecen vislumbrarse en la vida romántica de Jésica Cirio.