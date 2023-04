Jey Mammon hizo un duro comentario sobre su futuro durante la entrevista con Jorge Rial

Este viernes, se emitió la primera entrevista que dio Jey Mammon tras la acusacion de abuso sexual que le cruzó Lucas Benvenuto, asegurando el denunciante que la situación se dio cuando él era menor de edad. En diálogo con Jorge Rial, el actor hizo una punzante comentario sobre el futuro que le espera.

En la nota que se pudo ver en Argenzuela (C5N), Jey Mammon le remarcó a Jorge Rial que "nunca estuvo con un chico de 14 años", desmintiendo así el dato más doloroso aportado por Lucas Benvenuto, quien denunció ante la Justicia que su vínculo con el artista comenzó precisamente a esa edad.

Jey Mammon le dio una extensa entrevista a Jorge Rial en su primera aparición en televisión tras la denuncia en su contra. Foto: Cortesía C5N.

Por otro lado, sobre su suspensión como conductor de La Peña de Morfi (Telefe), Jey Mammon puntualizó que tiene una relación laboral con el canal, pero que faltará al programa todos los domingos que haga falta.

"A mí me están cancelando por algo tremendo, y eso es lo que a mí me está matando. Me están asesinando veinticuatro siete en la televisión", remarcó en un momento al borde de las lágrimás Jey Mammon.

A su vez, sobre la condena social y mediática, que incluye duras palabras en su contra por parte de varios colegas y periodistas, Jey Mammon le expresó a Jorge Rial un duro planteo sobre su futuro. “Me llamaron mis sobrinos para decirme ‘esto es una locura’. ¿Qué pasa si yo quiero tener hijos? Adoptar un pibe... se me va a complicar, por qué, ¿por todo esto que hablamos?”, interpeló.

En un momento de la nota, Jey Mammon aseguró en la entrevista que le dio a Jorge Rial que conoció a Lucas Benvenuto cuando el denunciante tenía 16 años, además reconoció que el vínculo entre ambos se extendió durante algunos años con intermitencias.