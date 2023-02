Jorge Rial reveló su peor hábito y explicó por qué eso lo hace estar soltero

Jorge Rial abrió su corazón y realizó un profundo análisis sobre su personalidad. En este sentido, el conductor admitió cuál es el motivo principal por el que sigue soltero y por qué ninguna mujer se atrevería a formalizar con él.

El conductor de Argenzuela, se animó a revelar en su programa su peor hábito que lo inhabilita a tener pareja."Qué rompe pelotas que soy, por eso nadie quiere vivir conmigo", reconoció Jorge Rial, sin filtro.

"Buenas, buenas, ¿cómo están? Esperen que me voy a arreglar el cuellito, esto es lo que tiene el lino que es un quilombo bárbaro. Bienvenidos, está lloviendo… Me arreglo, ahí está, muy bien, ahí está", expresó el conductor dejando en claro su personalidad detallista.

Minutos más tarde, Jorge Rial a modo de chiste, se refirió a su estado sentimental y lanzó, sin vueltas: "Me voy a arreglar el cuellito. ¡Uy qué hincha pelotas estoy! Claro, qué rompe pelotas que soy, por eso nadie quiere vivir conmigo".

Por otra parte, hace algunos días, el periodista reflexionó sobre su repertorio amoroso y ahondó en sus relaciones. Cabe mencionar, que Rial concluyó su largo matrimonio con Silvia D' Auro, luego mantuvo un vínculo con Mariana Loly Antoniale, con quien finalizó su amor en términos polémicos y se divorció de su última pareja Romina Pereiro.

"¿Por qué todos siempre dicen que la Niña Loly fue el amor de tu vida? Vos, página cerrada. Pero, ¿Por qué creés que la gente dice que el gran amor de Rial fue la Niña Loly?", consultó Alejandro Castelo al periodista durante una entrevista para LAM.

"No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida. A la gente le gustaba la pareja", expresó Jorge, sin filtro, sobre lo que significó su pareja con Loly. "Los amores de tu vida son los que terminás de concretar. Lo fue mi primera mujer, más allá de todo, Silvia. Y Romina. Porque los terminé de concretar... Tal vez hubo otro en el medio, que tal vez fue un gran amor", manifestó Jorge.

En este contexto, el Rial cerró: "No sé si me voy a poner feliz ver a Romina con otra persona. Tampoco voy a ser el hipócrita que dice 'bien, está con otro, que sean felices'... No sé qué me va a pasar. Como tampoco sé qué le va a pasar a ella cuando me vea con otra. Pero algo va a pasar, porque hubo mucho amor en el medio".