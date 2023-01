El robo que sufrió Morena Rial en su casa del barrio de Palermo: "Se llevaron joyas, dólares y..."

Las últimas horas de Morena Rial no han sido para nada positivas. Es que se dio a conocer que sufrió un robo en su casa y hasta se animaron a mencionar que se trató de un hecho en el cual hubo complicidad para que logren sacarle joyas y alhajas.

El hecho ocurrió el último fin de semana, en el cual dos delincuentes ingresaron a su PH ubicado en el barrio porteño de Palermo y se llevaron joyas, dólares que tenía ahorrados, plata en pesos y una caja fuerte, la cual no pudieron abrir en el lugar.

Dentro de lo negativo de esta situación, por fortuna More Rial no se encontraba en su hogar en ese momento, por lo que se evitó un momento que podría haber sido peor. Su hijo tampoco estaba, ya que se encuentra con su padre, Facundo Ambrosioni, en Córdoba.

El abogado de More, Alejandro Cipolla, fue quien tomó la palabra para hablar sobre lo ocurrido y mencionó que ya tienen sospechosos: "Creemos que hubo complicidad de parte de algunas personas, pero no quiero las quiero mencionar para no entorpecer el expediente".

Además, utilizó sus declaraciones para comenzar a meter presión en la justicia. "Nos vamos a presentar como querellantes para que la investigación avance, y que los videos de las cámaras de seguridad aparezcan lo más rápido posible. Porque esto pasó hace varios días y todavía no fue analizado por la Justicia", explicó en un tono enojado.

En cuanto a cómo se encuentra la hija de Jorge Rial, explicó qué es lo que siente en este momento y los pasos que decidió seguir: “Por suerte ella no estaba en la casa, quedó con miedo y este hecho hizo que concretara su regreso a Córdoba antes de lo previsto".

Por último, firme en su reclamo, Cipolla exigió que se investigue a los culpables para que sean juzgados: "Igual reitero me voy a presentar como querellante porque esto no va quedar en la nada. La justicia no va poder mirar para otro lado".

Por lo pronto, la situación se encuentra en manos de la justicia y la cosa viene lenta. Al exponer lo sucedido, Morena Rial y su abogado buscan acelerar los procesos para poder encontrar a los culpables lo antes posible.