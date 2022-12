Jorge Rial se despachó sin filtro contra los que querían ver perder a la Selección

Motorizado en su lectura aguda de varios comportamientos sociales y sobre todo de lo que refiere al mundo de los medios de comunicación, Jorge Rial armó una editorial muy picante, en la que se refirió a aquellos periodistas que a su entender deseaban que la Selección Nacional no se consagrara en el Mundial de Qatar.

El conductor armó una larga, e interesante, reflexión en su programa radial Argenzuela, que se emite por Radio 10, para focalizar en varios actores de la opinión pública que considera anhelaban el mal del combinado nacional y que tampoco miraban con simpatía las manifestaciones de celebraciones del pueblo.

En un tramo de su alocución, Jorge bramó: “Periodistas que escribieron que esto era una alegría hasta fin de año. Hijo de p.., ¿vos querés que le vaya mal al país? ¿Dónde vivís? ¿En Bulgaria? ¿Dónde te despiertas cada día? ¿En París? No, acá”.

Con su lengua activa y mucha capacidad de oratoria, Rial continuó: “Tengan un poco de dignidad, y respeten a la gente, la alegría de la gente”. Así también ponderó un caso particular, el de Fernanda Iglesias al expresar: “¿Te molesta los bombos? ¿Fernanda Iglesias te molesta el que grita? Jodete, te van a gritar más”.

Inmerso en su línea de pensamiento, el conductor añadió más profundidades de su análisis y sostuvo: “Esto es alegría muchachos, ustedes que siempre están con cara de culo, esto es alegría del pueblo”. En lo que se lee como un palo para ciertos canales televisivos de noticias.

luego recordó a aquellos programas deportivos que defenestraron el ciclo de Lionel Scaloni y tiró: “Periodistas que se arrodillaban pidiendo que Messi y Di María dejen el equipo, que hicieron un minuto de silencio. Otros que pedían otros técnicos. Cuando perdimos con Arabia parecía que se caía el mundo”.

Y para rematar, el ex Intrusos exteriorizó: “A los que tienen la necrología de este país armada se la tienen que meter en el cu… Es cierto que el título no va a cambiar nada en cuanto al gobierno, va a seguir igual, pero no tan igual porque hay una alegría. La alegría es un combustible enorme, que la gente de mierda te la quiere quitar. No quieren al pueblo feliz, muchos estaban esperando el quilombo ayer”.