La sorpresiva confesión de Jorge Rial: "Me he transformado en..."

Jorge Rial realizó un vivo de Instagram para hablar de distintos temas y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, uno de los principales tópicos fue el Mundial de Qatar, que tendrá a la Selección Argentina disputando la final el próximo domingo ante Francia.



Justamente sobre el tema del momento, que tiene expectante, ansiosa y muy ilusionada a la Argentina, Rial explicó por qué decidió no viajar a Qatar para seguir de cerca el Mundial y tuvo una tajante respuesta cuando le pidieron hacer un pronóstico.



Sucede que en el vivo de Instagram le preguntaron concretamente si pensaba que la Selección Argentina, que dirige Lionel Scaloni y que capitanea Lionel Messi, iba a ganarle a Francia para consagrarse campeona del mundo.

Jorge Rial contó que no viajará a Qatar para ver la final.

“No pienso decir nada, muchachos. Me he transformado en un idiota cabulero. Disculpen. Ya era idiota, ahora encima soy cabulero también”, expresó Jorge Rial ante sus seguidores de Instagram.



“Les pido por favor. Me jugué una sola vez el día que perdimos con Arabia Saudita, diciendo que íbamos a llegar a la final, y me salió bien, pero dejen, está todo bien así”, agregó sobre el pedido de un pronóstico.



Asimismo, ante la consulta sobre si tenía planeado viajar a Qatar para ver la gran final del próximo domingo, Jorge Rial respondió que no, a pesar de que podría conseguir entradas tranquilamente.

Jorge Rial contó que es cabulero.



En ese sentido, explicó que no vio ningún partido en Qatar, por lo que prefiere mantener las cábalas. “Prefiero mantener la cábala y no mover nada del destino”, sostuvo un cabulero Jorge Rial.



No obstante, a quien no le cayó muy bien que digamos esta decisión fue a su hija Morena, quien le hizo un pedido públicamente en su cuenta de Instagram. “Llevame, papi”, le escribió en una historia.