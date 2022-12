Por qué Jorge Rial no irá a Qatar a ver la final del Mundial a pesar de tener entrada

El próximo domingo, el mundo entero estará pendiente de la gran final del Mundial de Qatar 2022. Argentina se enfrentará a Francia y son muchos quienes desean que el equipo comandado por Lionel Scaloni se consagre campeón.

Uno de los que alentará a la Selección Argentina será Jorge Rial. Tiempo atrás, el periodista reveló que pidió su entrada para asistir al último partido del torneo de fútbol. "Acabo de pedir entrada para la final del Mundial. Va a jugar la final Argentina y yo voy a estar ahí. No me importa con quien juguemos, yo voy a ir a ver a Argentina. Voy a ir solo", contó el conductor de Argenzuela.

Sin embargo, a pesar de tener su ticket, decidió no viajar hasta Qatar. ¿El motivo? "Me he transformado en un idiota cabulero. Disculpen. Ya era idiota, ahora encima cabulero", confesó en una transmisión en sus redes sociales.

Sucede que, en este Mundial, a diferencia de otros, adoptó cábalas y no las quiere quebrar. Además, indicó que siempre fue a los campeonatos del mundo y como a este no, cree que no es lo mejor ir justamente a la final.

Jorge Rial

"No quiero mover nada del destino", admitió Rial y cuando le pidieron que adelantara los resultados, indicó: "No pienso decir nada, muchachos".