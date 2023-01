Viviana Canosa confesó qué pensó al ver la silla vacía en su ciclo de A24

Tras su polémica salida de A24, con el tiempo, Viviana Canosa reflexionó sobre lo sucedido y comenzó a brindar mayores detalles sobre lo acontecido. Ahora, la periodista se animó a expresar la catarata de emociones que sintió ver la silla que ocupaba, vacía.

La renuncia de Viviana Canosa del ciclo Viviana con vos tuvo lugar en agosto de 2022. Este hecho no resultó pacífico, ya que la periodista dio el portazo y acusó al canal de no respetar la libre expresión. Esta acusación la realizó luego de que le negaran exponer al aire un informe de Sergio Massa, amigo íntimo de Daniel Vila, el presidente del Grupo América.

Al sentirse censurada por las autoridades del canal, la periodista optó por dar un paso al costado. Sin embargo, a pesar de la salida de la conductora, la producción decidió abrir el programa, mostrando la silla que ocupaba Viviana Canosa vacía. La secuencia sólo duró diez minutos y alcanzó altos puntos de rating.

Recientemente, en diálogo con Marcelo Polino, la comunicadora se sinceró sobre lo que sintió al ver su silla vacía y exteriorizó, sin filtro, lo que pensó en aquel momento. Desplegando su lengua filosa, Viviana se explayó sin tapujos.

“Yo estaba en la casa de mi viejos y le digo a los chicos del grupo de Whatsapp del programa ´Yo no estoy mirando en vivo. Díganme qué está pasando porque si pasa algo groso, yo me infarto´”, manifestó Canosa en entrevista con Polino Auténtico, por Radio Mitre.

En este sentido, Viviana indicó: “¡Medía un montón la silla vacía y la musiquita!”. Siguiendo el hilo del desahogo, la periodista se refirió a Baby Etchecopar, su colega en A24 quien le dedicó duras críticas, tras su salida del canal.

“Él se portó tan bien conmigo cuando me amenazaban, me hicieron pelota, fue tan caballero que puede decir lo que quiera”, sostuvo la periodista que ahora se desempeña en La Nación+.

“Me fui bien, después de hecho el dueño del canal me llamó y me agradeció. Y yo le agradecí por todo lo que había pasado, me fui en otros términos”, concluyó Viviana Canosa, dejando en claro que al explicar los motivos de su renuncia todo culminó pacíficamente.