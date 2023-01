Viviana Canosa contó un chisme nunca revelado de Jorge Rial: “Me llamó para…”

Tras su estrepitosa salida de A24 en agosto de 2022, Viviana Canosa hizo un repaso por su carrera y deslizó un nuevo chisme sobre su relación actual con Jorge Rial. Pese a la tensión entre ambos, el conductor la invitó a uno de sus programas el año pasado.

El dato fue revelado en el programa de radio de Marcelo Polino, donde Canosa compartió un mano a mano con el conductor. Entre los diversos temas que charlaron, un punto esperado fue el de su trato con Rial, teñido de altibajos.

El tiempo en el que la periodista cubrió los sucesos del mundo del espectáculo fue suficiente para crear una suerte de enemistad con Rial. Canosa reveló cómo fueron los últimos tiempos de su participación en el ciclo televisivo Intrusos: “Yo estuve un año en Intrusos pero la gente piensa que fueron diez. El final fue difícil porque Jorge no me hablaba en cámara, era todo raro”.

Viviana incluso llegó a verse afectada en su salud debido a la tirantez que reinaba en el programa: “Tuve un ataque de pánico, que ahora se sabe que es eso porque, en ese momento, se cagan de risa que la silla estaba vacía y era que yo estaba con un ataque de pánico y la doctora me dijo váyase”.

“En ese momento se agarraban con vos y te hacían pelota, te ibas a tu casa a llorar”, opinó la comunicadora. Además, detalló sobre su relación con Ventura, que es “espectacular” y confesó que Rial le “deja mensajes cada tanto”.

“El pasado ya fue, de hecho Rial me llamó para que fuera un sábado a Sobredosis de TV pero le dije que no era tan fácil sentarse ahí. Yo no tengo ganas de pelearme por cosas del pasado”, concluyó.

En relación a su futuro laboral, Viviana adelantó su regreso a la televisión en la primera semana de febrero, en el prime time de LN+, aunque aclaró que no dejará de hacer streaming.

“Todo lo que me está pasando es una bendición de Dios. Siento que estos últimos años encontré el equilibrio perfecto de gente buena, tanto en lo personal como en lo profesional”, celebró.