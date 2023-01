La historia detrás del vuelo en helicóptero de Viviana Canosa sobre la casa de Gran Hermano

La primera edición de Gran Hermano fue en 2001 cuando Claudio Villarruel, gerente de Telefe, trajo el formato a la Argentina. La conducción estuvo a cargo de Soledad Silveyra. En 2007 ese lugar lo ocupó Jorge Rial y el ciclo alcanzó números altísimos de rating.

Sin embargo, no solo se recuerdan los históricos números que hizo esa edición sino un hecho protagonizado por Viviana Canosa. La periodista sobrevoló la casa de GH en helicóptero y le tiró panfletos a los concursantes.

Viviana Canosa sobrevoló la casa de Gran Hermano

Ahora, en diálogo con Marcelo Polino, contó la historia detrás de ese episodio. "Me subí al helicóptero, fue una locura. Un día lo llamo a Claudio Villarruel, gerente de Telefe, con el que yo tenía la mejor de las ondas, como conducía Rial el programa, le digo ‘más allá de que lo conduce Jorge, me vas a dar a todos los invitados pero lo di como por hecho. Y me responde no y si esta conversación la estás grabando, la voy a negar", indicó al aire Canosa.

Y continuó: "Para mí fue shockeante porque era mi amigo. Si me hubiera dicho ‘mirá Vivi se me complica’, lo hubiera entendido. Ese día hablé con Hadad, dueño de Canal 9, y le dije un día ‘te voy a pedir el helicóptero y voy a sobrevolar la casa".

Viviana Canosa

"Ese día tenía los que te jedi en la garganta porque podía haber salido todo mal. Lussich se quedaba en el piso, Marisa Brel no sabía nada y casi se me infarta porque ella era re Gran Hermano. Cuando me fui le dije a los productores ‘ustedes tomen la transmisión en vivo y partan la pantalla para ver a todos los pibes saludando cuando pase por encima de la casa’ y fue un golazo", señaló en Radio Mitre.