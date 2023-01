Nazarena Vélez opinó sobre uno de los programas con mayor rating: "Me parece un horror"

A mediados de octubre, Telefe estrenó una nueva edición de Gran Hermano y desde su lanzamiento, arrasó con el rating. No hay quien no hable y opine sobre lo que sucede día tras día en la casa más famosa de la TV y como es de esperar, el ciclo despierta amores y odios.

Una de las que no se siente atraída por el ciclo es Nazarena Vélez. Sin embargo, la mediática no tiene otra alternativa que verlo para poder dar su punto de vista en LAM, el programa televisivo en el que se desempeña como panelista.

"A mi no me gusta Gran Hermano, lo consumo porque tengo que opinar. Pero me parece un horror, Alfa es un asco, es un horror y no entiendo porqué lo están perdonando. Le perdonan todo, le dice gordo a un compañero pero ha dicho muchísimas cosas más", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y agregó: "Esa es la sociedad, por eso le perdonan todo, seguimos dejando que pase todo. Les parece gracioso, todos tenemos un tío desubicado, pero este tipo está en la televisión".

Gran Hermano

Por último, Nazarena indicó: "Thiago decía mogólico como un insulto, y nadie decía nada. Se ríen, cada vez lo veo más como un experimento y como un reflejo de la sociedad".