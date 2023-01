El simple deseo de Soledad Silveyra relacionado con Gran Hermano

Si bien hoy Santiago del Moro está al frente de Gran Hermano, antes de él hubo otros conductores como Soledad Silveyra y Jorge Rial. De hecho, fue la actriz quien ahora rememoró su paso por la conducción del reality de Telefe y contó que tiene un deseo que le gustaría cumplir.

"Me encantaría ir un día a la gala, saludarlo a Santiago, y verlo, solo un recuerdo del primer Gran Hermano", señaló en diálogo con La Once Diez.

"Siempre le tuve una fe brutal a Santiago, siempre estuve convencida en la cuota de humanidad y trato que era necesario poner en ese programa", agregó.

Y recordó: "Lo de Gran Hermano para mí fue maravilloso, me encantaba conducir ese programa. Fue duro, pero bonito. En aquel momento me acostaba y dormía con el último que se dormía en la casa, veía cosas que no veían los escritores a las 4 de la mañana. No me animé de entrada, así que quise hacer una prueba".

Por último, Silveyra, señaló: "Todavía me acuerdo de la primera vez que dije ‘adelante mis valientes'".