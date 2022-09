El motivo por el cual Viviana Canosa salió a hablar tras su salida de América

Viviana Canosa continúa dando de qué hablar. Desde su repentina y abrupta salida de A24 se encuentra en el centro de todas las miradas. La conductora renunció a su programa Viviana con vos y comunicó la noticia en su cuenta de Twitter. "Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión", señaló en en ese entonces.

Su despedida estuvo relacionada a que no le permitieron emitir un informe con un escrache a Sergio Massa. "Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", admitió.

Posteriormente, se llamó al silencio. Fue recién algunos días atrás cuando reapareció en Instagram para dar explicaciones y luego, le dio una nota a Jonatan Viale en LN+. ¿El motivo? Ella misma se lo contó a Marcelo Polino en Polino Auténtico, el programa radial que el comunicador conduce.

"Si América no hubiera sacado ese spot donde me ponían a mí, a Jonatan y todo eso…yo no habría hablado después. No quiero ser como la viuda de Massa yendo de programa en programa. Ahora él quiere que lo entreviste, Vila también, bueno no es que me llamaron a mí, es lo que me dicen. Pero yo ahora quiero ver bien qué es lo que voy a hacer", manifestó al aire Canosa.

Marcelo Polino

Y sobre su ciclo, señaló: "La verdad es que nosotros estábamos haciendo un éxito, pero eso no significa que me banque que me censuren. Cuando a mí algo no me parece, me voy". Por último, reconoció: "Ojalá pueda volver a la televisión, empecé con algunas conversaciones la semana pasada pero todavía no tengo nada concreto".