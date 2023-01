Viviana Canosa contó qué hizo su hija cuando ella se estaba por poner de novia: "Lo llamó a él y..."

Cuando todavía se encuentra ultimando detalles de lo que será su futuro profesional, Viviana Canosa está enfocada en su vida privada, en sus cuestiones personales y en disfrutar de Martina, su pequeña hija.



En ese contexto, la periodista y conductora reveló que se encuentra en un buen momento, relajada y compartiendo mucho tiempo con la hija que tuvo con quien hoy es su ex pareja, Alejandro Borensztein.



En una entrevista en la que habló de su actualidad personal, Canosa reveló cómo fue la reacción de su hija Martina cuando se enteró de que estaba comenzando una nueva relación amorosa.

Viviana Canosa y su hija Martina.



Separada de Alejandro Borensztein desde octubre de 2019, Viviana Canosa no había dado indicios de rehacer su vida sentimental, al menos no públicamente. Sin embargo, eso no significaba que no haya tenido alguna situación de conocer a un hombre, aunque no haya resultado.



Al respecto de esto, en las últimas horas sorprendió al dar detalles de cómo fue la reacción de Martina, su hija, cuando comenzó a darse cuenta de que se hablaba de manera muy frecuente con un hombre.



“Lo llamó y le dijo: ‘Vos no te vengas a hacer el novio de mi mamá’. Lo re puteó, le dijo de todo. Yo volví a terapia y después me fui. Pero ella me dice: ‘Mamá, si vos me tenés a mí, ¿para qué querés conocer a alguien?’”, contó en una entrevista con Marcelo Polino en “Polino Auténtico”.

De esta forma, Canosa, que se prepara volver a la televisión que prefiere estar soltera y agregó otro punto muy importante: muchas de las parejas que tuvo buscaron cortar con su crecimiento profesional.



“Tendría que ser alguien muy especial, un compañero de vida que yo nunca tuve. Yo tuve parejas, pero no sé lo que es estar acompañada de un hombre”, agregó en la charla con Polino en Radio Mitre.