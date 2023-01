Viviana Canosa confesó detalles de la charla que tuvo con Daniel Vila al irse de A24

En agosto del año pasado, Viviana Canosa protagonizó una polémica salida de A24. La conductora denunció haber sido censurada en los contenidos de su programa en el canal de noticias, y ahora reveló detalles de la charla que tuvo con aquella oportunidad con Daniel Vila, titular del Grupo América.

En diálogo con Marcelo Polino en Polino Auténtico Íntimo (Radio Mitre), Viviana Canosa señaló que a diferencia de su renuncia a otros espacios laborales, su baja de A24 no se dio con la estridencia de la que tanto se habló. De hecho, aseguró que tuvo buen diálogo con Daniel Vila al decidir dejar su espacio en la mencionada pantalla.

"De A24 me fui de otra manera, eso fue distinto porque yo venía teniendo las mismas dificultades con los mismos personajes. Y un día les digo: ‘Chicos, me parece que no me pueden decir que esto no lo puedo hacer’. Ese día era: ‘Esto no, esto no, esto no...’. Eran varias cosas que no. Y le digo: ‘Mirá, si todo se complica yo me voy porque yo necesito trabajar tranquila y en libertad', que fue lo que habíamos hablado y hasta ese día había sido así", comentó Viviana Canosa sobre el motivo de su baja de A24.

Viviana Canosa en los tiempos en que tenía su programa en la pantalla de A24. Foto: Captura TV.

Luego, sobre la charla que tuvo con Daniel Vila, la conductora agregó: "Y fue como que lo solté. Pero me fui bien. Después, de hecho, el dueño del canal me llamó y me agradeció. Y yo le agradecí hasta ese momento todo lo que había pasado".

A su vez, sobre sus anteriores crisis en otros espacios laborales, Canosa se sinceró: "Antes no sabía sentarme y hablar las cosas de frente. Me enrollaba tanto la cabeza, que decía ‘me voy’ y abandonaba el rumbo. Ahora no, me puedo plantar y decir: ‘Mirá, si esto es así, a mí no me gusta y me quiero ir’. Pero más elaborado y más profundo. En este caso no fue lo mejor. Yo había pasado hasta ese momento varios años fabulosos en el canal. Pero fue una decisión que, a la distancia, también digo: ‘Qué valiente’".