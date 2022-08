En medio de la polémica, Daniel Vila hizo una tajante definición sobre la decisión de Viviana Canosa

La determinación de Viviana Canosa de renunciar a su programa en el canal de noticias A24, luego de que trascendiera que no le habrían permitido emitir un informe sobre Sergio Massa, Daniel Vila se refirió al conflicto con una tajante definición sobre la decisión de la periodista.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con vos, Daniel Vila aclaró que el nuevo lineamiento editorial del Grupo América que impide la difusión de escraches a políticos y dirigentes, no fue dirigido específicamente a Viviana Canosa sino a "todos los programas" que se emiten por las señales de la empresa.

Luego Vila definió la determinación de Canosa sin medias tintas. “Fue una reacción intempestiva y desproporcionada”, remarcó el empresario. Además, el presidente del Grupo América contó que no volvió a hablar con la conductora tras su baja de A24, y definió el momento que transitan como "muy conflictivo". A su vez, aseguró que desde el Gobierno nadie le pidió censurar a la periodista.

En tanto que sobre el vínculo con Viviana Canosa, Daniel Vila expresó: “Es un conflicto que no encuentro donde está el conflicto porque con Viviana he tenido siempre la mejor relación, un gran diálogo, frecuente. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella está en el canal”.

En tanto que sobre la decisión editorial de no difundir los abucheos que recibió recientemente en la Casa Rosada Sergio Massa, funcionario con el que Vila tiene una relación de amistad, situación que habría desatado la salida de Viviana Canosa de A24, el empresario explicó: “Se tomó una decisión editorial porque tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas y me parecía en lo personal, esto es una opinión mía pero siempre toca la decisión editorial de la empresa, nos parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia social que no es necesario mostrar”.

Además, Vila agregó: “Los medios de alguna manera nos transformábamos en una caja de resonancia de esa persona. Lo lanzábamos a la fama. Habían escrachado esa semana a personas que ni conozco, como [Juan] Grabois, [Luis] D’Elia, [Pablo] Moyano, a periodistas de distintos medios. Juntar ese tipo de cosas en el medio era promover algo que no estaba bien, pero no para Viviana, para todos los programas”.

Por otro lado, Daniel Vila se refirió al estilo de Viviana Canosa y consideró: “Hace un periodismo muy fuerte que en lo personal no comparto, pero que se ha manejado durante más de un año con esa libertad. Estamos hablando de censura, pareciera que es como un contrasentido”.

Además, destacó: “He tenido varias conversaciones con Viviana en distintas ocasiones pidiéndole bajar un cambio. No hace falta tanta agresión, descalificación, pero bueno, se ve que no tuve mucho éxito. Si porque corrimos una circular interna para todos los programas de no permitir ni publicar escraches se generó esto, imagínense si hubiera sido por otro motivo”.

En el afán de remarcar que Viviana Canosa no representa el pefil de A24, y de lo que Daniel Vila anhela para los medios que preside, el empresario enfatizó: “Viviana se ha expresado de manera contundente, dura. A mi gusto muchas veces excesivamente, la mayoría de las veces”.