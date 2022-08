Revelan detalles de la supuesta reacción de Sergio Massa tras la renuncia de Viviana Canosa

Tras la salida de Viviana Canosa de A24, se desató una intensa polémica en la que se habló de censura ya que la conductora habría decidido su baja del canal de noticias porque no le habrían permitido emitir un informe sobre el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

Y ahora, Marina Calabró reveló detalles de la supuesta reacción de Massa tras la renuncia de Canosa. "Me dijeron que Sergio Massa estaba furioso con todo esto", remarcó la periodista en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Luego remarcó: "Alguien que labura cercano en la Casa de Gobierno me dijo que estaban hablando de cuestiones vinculadas a licitaciones de bonos, de deuda pública y cuando le cayó todo esto él empezó a los gritos y se quería morir. Su equipo de prensa no sabía cómo frenar esto ¡Menudo favor le han hecho!".

De esta manera, Calabró dejó entrever el presunto enojo de Sergio Massa por la situación de que quedaría señalado cómo impulsor de la censura a Viviana Canosa.

Por el momento, Canosa no ha vuelto a referirse a su escandalosa salida de A24 tras su comunicado del viernes en la noche a través de las redes sociales.

Mientras tanto, desde Socios del Espectáculo (El Trece) Karian Iavícoli brindó detalles del detrás de escena de la renuncia de Viviana Canosa. "Ella el viernes llegó al canal como siempre y cuando llega, baja Mariano, el gerente comercial del canal, y le dijo: 'Ese video no lo vas a pasar, no vas a podés poner ese tape de Massa al aire'. Ella dijo que sí lo iba a pasar y como le dijeron que no, dijo 'bueno, entonces me voy'. Le dijeron que la esperaban el lunes y les dijo 'no me esperen más, porque no voy a venir más'", explicó la panelista.

Luego, Iavícoli sumó: "Esto fue una decisión unilateral porque hay un gran lío entre Claudio Belocopitt y Gabriel Hochbaum (accionistas del canal) por esta bajada de línea, no les pareció acertado que pasara de esta forma. Viviana se fue después con todo su equipo a cenar y hoy van a hacer la rescisión del contrato".