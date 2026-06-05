Encuesta MDZ: ¿cuál fue el mejor disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?

La muerte del Indio Solari reavivó el interés por la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En MDZ te invitamos a elegir cuál fue el mejor disco de una banda que marcó para siempre la historia del rock nacional.

La muerte del Indio Solari volvió a poner en primer plano una de las discografías más influyentes de la historia del rock nacional. A más de dos décadas de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los álbumes de la banda siguen generando debates entre fanáticos de distintas generaciones, que encuentran en cada disco una etapa distinta de una historia que marcó a la cultura popular.

Desde la crudeza de Gulp! y la mística de Oktubre, pasando por el éxito masivo de La mosca y la sopa o la oscuridad conceptual de Luzbelito, cada trabajo de Los Redondos dejó canciones, frases y recuerdos imborrables para miles de seguidores.

Pero si hubiera que elegir solo uno, ¿cuál es el mejor disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?

En MDZ queremos conocer la opinión de nuestros lectores. Por eso lanzamos una encuesta para descubrir cuál es el álbum más querido de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.