El motivo por el que Viviana Canosa podría quedar fuera de la televisón tras su polémica salida de A24

La repentina salida de Viviana Canosa de A24 desató un fuerte debate en la opinión pública, y la conductora, gran conocedora del juego de las tensiones y repercusiones, por el momento se limitó a anunciar su postura a través de algunos mensajes desde su cuenta de Twitter. Sin embargo, su baja de la mencionada señal de noticias la coloca en una encerrona difícil de resolver. La periodista es sin dudas una figura rendidora en materia de rating, pero los restantes canales de cable y aire más importantes fuera del Grupo América, difícilmente asuman el riesgo de sumarla a sus filas.

Todo comenzó este viernes en la noche, cuando poco antes de salir al aire con su programa Viviana con vos, Canosa protagonizó un fuerte desacuerdo con las autoridades de A24, que derivó en su decisión de no salir al aire. Horas más tarde, la conductora dio a conocer el motivo de su determinación.

Según trascendió, desde la cúpula del canal no le habrían permitido a Viviana Canosa emitir un informe sobre Sergio Massa, situación que coincide con un nuevo lineamiento editorial que el Grupo América anunció a través de un comunicado, y que consiste en no difundir ningún tipo de escrache a personalidades de la escena política. Justamente hace unos días, el flamante ministro de Economía fue centro de un sonado episodio de estas características durante su asunción en la Casa Rosada.

Tras el cruce en el que según se rumorea, Canosa habría protagonizado una discusión en un elevado tono, la periodista comunicó desde las redes sociales: “Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”.

Además, en su descargo Viviana Canosa se encargó de remarcar: “Nuestro compromiso es con los hechos y la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas".

En medio de un debate en el que se habló de censura, referentes de la política como Mauricio Macri, Javier Milei, Patricia Bullrich y Roberto García Moritán; entre otros, salieron a apoyar a la conductora. Mientras que desde el ámbito de sus colegas, Jorge Rial, Romina Manguel y Nancy Pazos se solidarizaron con la postura de la periodista. Además, los panelistas del programa que Viviana Canosa conducía en A24 también se alinearon con la determinación que tomó la líder del equipo.

Por el momento, resulta incierto cuál será el destino laboral de la comunicadora en la televisión. Si tenemos en cuenta la grilla de canales de noticias más relevantes, probablemente LN+ podría interesarse en sumarla a su grilla. En tanto que TN, Crónica y C5N quedarían prácticamente descartados, la primera señal por su perfil no muy adepto a las estridencias, las restantes por no comulgar con el férreo tono opositor al oficialismo de Canosa.

Si contemplamos el abanico de posibilidades de los canales de aire, El Nueve y la TV Pública no convocarían a la conductora por no coincidir con su postura ideológica, mientras que las señales líderes de audiencia, El Trece y Telefe difícilmente corran el riesgo de darle un espacio. La primera ya tiene a Jorge Lanata como figura referencial en el debate de la actualidad política, la segunda solamente prioriza el entretenimiento familiar y más allá de la emisión de sus noticieros; no muestra interés por incorporar propuestas de debate coyuntural.

En este escenario, y considerando que la salida de Viviana Canosa de A24 no sólo abrió el debate sobre un presunto ejercicio de censura, sino que también significó una considerable baja en materia comercial y de rating para el canal; no resultaría descabellada la idea de una conciliación con las autoridades del Grupo América. De esta manera, la polémica conductora saldría doblemente airosa de una batalla que de momento todavía está en su primer capítulo.