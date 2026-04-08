Viviana Canosa y el dramático relato de una mujer que la hizo quebrarse en vivo: "No puedo seguir"

La conductora tuvo que frenar de golpe su programa tras escuchar el desesperado mensaje de una mujer que se quedó en la calle.

En la última emisión de El Bulo de Viviana por Carnaval Stream, Viviana Canosa se emocionó ante la realidad. En pleno vivo, la conductora se llenó de angustia con un relato que no le permitió continuar. Todo se desató por el duro mensaje de Vanesa, una oyente que destapó la olla de lo que están viviendo muchos argentinos.

"La verdad que no puedo seguir haciendo el programa... quiero escucharte porque no te podemos dejar sola", arrancó diciendo Viviana, visiblemente movilizada y blanqueando que el final del texto que le había mandado la mujer era tan fuerte que le revolvió el estómago. Del otro lado del teléfono, la voz de Vanesa denotaba bronca y una desesperación total.

El video del momento Embed - Viviana Canosa se quebró en vivo al escuchar un crudo testimonio y fue tajante: "No puedo seguir" Con la voz quebrada, la oyente trazó un panorama lapidario sobre su situación, que es el reflejo de lo que se mastica en la calle. Contó que laburó y se preparó toda la vida, quemándose las pestañas para tener un laburo calificado. Sin embargo, todo se fue al tacho de un plumazo. "Gracias a las importaciones nos quedamos sin trabajo", disparó Vanesa, exponiendo una maniobra súper turbia y calculada por parte de las empresas para no armar un escándalo mediático.

Según relató, en su trabajo implementaron un plan sistemático y macabro de despidos por goteo: rajan a dos empleados por día. Una táctica bien pensada, según ella, para evitar que explote todo por los aires como pasó en FATE, donde barrieron a doscientas personas de un saque y se armó un quilombo bárbaro.

Pero el momento más picante y desgarrador de la nota llegó cuando relató el calvario que es hoy salir a patear la calle para buscar el mango. Cuatro horas por día sentada mandando currículums, bajando sus pretensiones al punto de postularse para tareas de limpieza, con un teléfono que no suena.