La banda anunciaría este fin de semana su último disco y el arranque de un último tour con un formato revolucionario de residencias. Habrían negociaciones avanzadas para el Monumental.

Este próximo sábado 11 de abril, los Rolling Stones romperían el silencio de forma oficial para anunciar el lanzamiento de su nuevo y último disco de estudio. Y como si fuera poco, la mítica banda confirmó que se subirá a los escenarios para una épica gira de despedida.

La información fue brindada por Gustavo Méndez en Los del Abasto con exhaustiva seguridad. Los Stones vendrían a nuestro país para protagonizar nada más y nada menos que cinco fechas al hilo en el renovado estadio de River Plate.

¿El último grito en suelo argentino? Embed - Aseguran que los Rolling Stones vuelven a la Argentina en una gira de despedida: todos los detalles Lejos del clásico formato de tour en el que viven corriendo a mil por hora de ciudad en ciudad, la mítica agrupación apostaría por las famosas "estadías" o residencias, un esquema que la rompió toda recientemente con artistas como Harry Styles en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿La simple razón?, la edad de sus integrantes.

De esta forma, la gira del adiós constará de un circuito súper íntimo y exclusivo de solo tres paradas mundiales clave. Los elegidos para albergar este pedazo de historia de la música serán Las Vegas, su Londres natal y, para el orgullo de todo el pueblo stone nacional, la ciudad de Buenos Aires. Una demostración del inmenso amor y la conexión inquebrantable que tienen Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood con el público argentino.