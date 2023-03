Anticipan las primeras imágenes de la entrevista a Jey Mammon que se emitirá este viernes en televisión

Este viernes, se podrá ver la primera entrevista que Jey Mammon dio para televisión tras ser denunciado por abuso sexual. El actor y conductor eligió a Jorge Rial para dar su testimonio, y la nota se podrá ver en el programa Argenzuela (C5N).

Según ya había anticipado este jueves Rial, la grabación de la entrevista se hizo en la casa de Jey Mammon, y en Duro de domar (C5N) compartieron un fragmento en el que se lo escucha al artista decir: “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”.

Notoriamente angustiado, también Jey Mammon expresa en la entrevista con Jorge Rial: “No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino”.

También Jey Mammon en un momento del adelanto de la entrevista habla sobre su denunciante, Lucas Benvenuto y remarca: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Por otro lado, en un móvil de LAM (América), Jorge Rial dio algunas impresiones sobre la nota a Jey Mammon. "Tuvimos momentos muy tensos. Hubo cosas que no le gustó que yo le dijera y me pasó algunas facturas, al medio también le pasa facturas. Pero fue fuerte la nota, tiró cosas muy fuertes. Es ingenuo al creer que el medio va a ser condescendiente con uno cuando le vaya mal. Y el medio no es así. Siempre lo digo: das vuelta la tele y no tiene corazón, no tiene nada. Hoy estamos arriba y mañana nos raja el portero. Hay que aprender eso”, expresó el conductor sobre la condena mediática y social al actor.

Tras ser denunciado por abuso, Jey Mammon eligió a Jorge Rial para dar su primera entrevista. Foto: Cortesía C5N.

Sobre uno de los ejes medulares de la charla con Jey Mammon, Rial anticipó: "El tema de la edad es fundamental en la charla. Y lloró: para los que quieren saber, acá lloró. Pero no es cuestión de creer o no. Yo tengo una convicción personal sobre ciertas cosas. Y no voy a transar sobre eso. Entonces no era cuestión de creerle o no. En todo caso, la gente cuando vea la nota decidirá si le cree o no le cree. Habló de él pero le habló también a Lucas, le habló a la cámara. Es fuerte lo que dice, hasta empatizó con Lucas. En algún lado. Y él lo cuenta, lo relata”.

Finalmente, sobre el destino laboral de Jey Mammon, Jorge Rial comentó: “Una frase fuerte que dijo en la nota es: ‘A la tele no vuelvo más’. La sensación es de todos, él también lo sabe, no es tonto. Por eso en un momento le pregunté qué busca con esta nota y le pregunté qué va a pasar de acá en adelante con él. Y lo contesta. Tiene claro lo que le está pasando”.