Julieta Nair Calvo reveló detalles íntimos del encuentro con Lío Messi y Antonela Roccuzzo

Suelto, liberado y relajado. Lionel Messi volvió a nacer, al menos a experimentar sensaciones únicas al ganar la Copa del Mundo de Qatar. El rosarino sonría todo el tiempo y se da lujos como caminar por la Ciudad de Buenos Aires, así visitó el bar del novio de Julieta Nair Calvo.

En los días previos al amistoso con Panamá, que se desarrolló en las instalaciones del remozado Monumental de Núñez, el crack del seleccionado se animó a tratar de vivir situaciones cotidianas, por lo que visitó una parrilla famosa de Palermo con su esposa Antonela Roccuzzo y Adrián Suar.

Claro que esa capacidad de adentrarse en el ritmo rutinario de la urbe porteña también lo catapultó a acercarse a otro punto, más específicamente a un bar en altura, que se emplaza en un edificio y que se caracteriza por la belleza del espacio y las vistas panorámicas.

Casualmente, ese establecimiento gastronómico, y de entretenimiento, pertenece a la pareja de Nair Calvo. Por eso, la talentosa actriz, y bailarina, pudo conseguir ese anhelo de millones de argentinos: una foto con Lionel y Antonela. Una imagen que se viralizó.

Detrás de la postal se encierra una trama, una historia, que la propia Julieta se encargó de verbalizar en su visita al piso de Al Dente, el nuevo ciclo de América que conduce, con mucho vuelo, Fernando Dente. En la comidad de ese programa, la artista soltó algunas infidencias.

Sobre la visita de Lionel y Roccuzzo, Nair Calvo narró: “Fueron a comer a Trade y fue alucinante. Yo estaba haciendo función y Rolo me mandó un mensaje donde me puso ‘acaba de entrar Messi’”. Así como explicó su desesperación por llegar a tiempo: “Terminó la función y me fui directamente a las zancadas”.

A la hora de brindar algunos factores muy personales de Messi, Julieta contó: “Él huele riquísimo. Tiene un perfume riquísimo y ella también. Divinos”. En definitiva, una situación distintiva, que cambió para siempre a Julieta y su novio.