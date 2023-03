El verdadero motivo de la Beba Pérez Caressi para renunciar a El Trece y TN: “No quería..."

El Trece sufre modificaciones radicales, principalmente con el abandono de varias de sus figuras, como Diego Leuco, el Bebe Contepomi y ahora con la dimisión de Eleonora Pérez Caressi, quien siguió los pasos de su mentor, el especialista de la música, y culminó su vínculo laboral con el grupo.

La simpática, y sólida, comunicadora ya había anticipado en sus redes sociales esta determinación abrupta, con un posteo muy políticamente correcto y amoroso. Sin embargo, ahora ahondó en una variopinta gama de razones que la motorizaron a salir de la señal de Constitución y TN.

En un diálogo con Por si las moscas, la Beba explicó: “Vengo hace tiempo sintiendo que es un ciclo cumplido. Lo pensé , lo maduré, evalué todo, lo puse en la balanza y sentí que era el momento. Que para no traicionarme a mí misma, tenía que dar ese paso”.

En un pequeño repaso de todo lo que experimentó en este extenso lapso de trabajo en las pantallas líderes, Eleonora enumeró: “En el canal estoy hace 17 años. Hubo un quiebre hace unos años en mi carrera cuando quise salir a la calle, y después se me fueron dando las cosas para hacer notas de música, luego estuve a cargo del prende y apaga con Lapegüe”.

Claro que esa cadena de evolución, de avances interesantes y siempre positivos, parece que también influyó en su mente, probablemente porque no avizora un escalón más para subir en la estructura de El Trece, por eso soltó: “Pero llegó el momento de dar otro paso”.

En esa charla prolongada, Pérez Caresssi admitió que todavía no clarificó su futuro, pero sí ratificó: “Hoy no sé si quiero conducir, si quiero estar en la calle, si hago un casting y termino actuando, quiero estar en paz. Lo principal es no traicionarme, lo que quiero es no traicionarme”.

Además realizó una referencia a La Viola, ese espacio mítico de TN: “Luché mucho por estar en el programa, siempre quiero estar en el lugar que me haga más feliz, y para saberlo es probar varias cosas, la vida es experiencia”.

Para culminar, la Beba reconoció que diversos factores le posibilitan tomar este riesgo, por lo cual describió: “Me gusta tener por delante un lienzo en blanco. Es emocionante responsabilizarme de mi vida, de poder tomar decisiones, sé que es un privilegio y elijo aprovecharlo”.