Quiénes son los 4 periodistas súper famosos que pegaron el portazo y se fueron de Canal 13 y TN

Son días revolucionados en los pasillos de TN y Canal 13, ya que varios de los periodistas más destacados de ambas señales pertenecientes al mismo grupo decidieron pegar el portazo y buscar nuevos rumbos.



Por estas horas, se confirmó que la nueva baja será la de “La Beba” Eleonora Pérez Caressi, quien se suma a otras tres figuras importantes de TN y Canal 13 que no continuarán y que se disponen a afrontar nuevos desafíos.



Los periodistas que ya se habían conocido que no seguirán son Diego Leuco, Luciana Geuna, y El Bebe Contepomi. Todos, en diferentes circunstancias, ya no formarán parte de la pantalla de TN y Canal 13.

En sus redes sociales, La Beba, como se la conoce popularmente a Eleonora Pérez Caressi, expresó sus emociones al despedirse de ambos canales, en donde supo hacerse conocida y muy querida por el público.



“Todos los finales son, en verdad, nuevos comienzos. La vida se trata de tomar decisiones para ser felices, nada más ni nada menos. Agradecida por el camino recorrido y por todo lo aprendido. Gracias”, expresó en sus redes sociales.



Por un lado, luego de 30 años en la empresa, el Bebe Contepomi se fue no en los mejores términos, dado que hay una disputa judicial inminente por un dinero que el periodista asegura que le adeudan. Si no hay acuerdo, irán a la Justicia.

Por su parte, Diego Leuco, conductor de Telenoche, se fue de vacaciones y aún no regresó. Esto se daría en el marco de una salida del canal de común acuerdo. ¿Los motivos? Buscará darle un giro de 180 grados a su carrera. Algo similar ocurriría con Luciana Geuna.



No sólo los cambios y bajas importantes son motivos de reuniones en los pasillos de TN y Canal 13 en estos días, sino también los bajos números de rating que ya preocupan de manera significativa.