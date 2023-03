Alfa de Gran Hermano fulminó a L-Gante por su música: “Lo que hace es…”

Sin filtros, directo y en las antípodas de los eufemismos o metáforas. Alfa se ha caracterizado por expresarse con vehemencia, tanto con su oratoria como con su lenguaje corporal. Ahora, el más longevo de Gran Hermano disparó contra L-Gante.

Desde su eyección de la casa más famosa de la televisión argentina, Walter Santiago se convirtió en un personaje atractivo para los medios, y para el público, por eso recorre cotidianamente diversos programas de toda índole, para contar sus vivencias.

En una de esas entrevistas múltiples, en este caso con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el polémico participante opinó de L-Gante, nada más y nada menos. Y no se guardó nada de lo que piensa, de lo que considera del cantante sobre su estilo musical.

Ante la consulta sobre sí escucha a Elián Valenzuela, que ha atravesado a toda la sociedad con su cumbia 420 y que hoy ya es una mega figura de la escena, hasta con presentaciones en el exterior, Alfa no escatimó en palabras y soltó sus concepciones.

Con total honestidad, Walter expresó respecto a L-Gante: “No lo escucho y no te voy a ser hipócrita, la música que escucho es rock nacional de los años 70, escucho Lito Nebbia, Genesis, Pink Floyd, a mí me gusta mucho la música y la música que hace L-Gante no me gusta”.

Para justificar y aportar claridad a su visión, Alfa añadió un poco más de sustento a su opinión: “Entonces tampoco tengo que quedar bien con él diciendo algo que no pasa, no escucho su música y no me gusta, a mí no me llega lo que hace pero quizás a alguna persona si”.

Y para cerrar, también se refirió al supuesto acercamiento de Daniela con Elián, a ese coqueto que se produjo en el mundo virtual y exteriorizó: “No tengo idea de esto pero le tiene que gusta a ella no a mí".