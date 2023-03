La dura historia Romina de Gran Hermano sobre su papá: lo conoció a los 26 años y...

Meses y meses encerrada, por propia voluntad, en las entrañas de esa casa tan especial, rodeada de centenares de cámaras y bajo la mirada ajena de millones de personas. Romina aguantó hasta la semifinal de Gran Hermano, pero no pudo evitar la eliminación.

La ex diputada cayó en las garras de los votos de los fanáticos y se quedó en la puerta de la gran definición del reality. No obstante, desde su eyección se convirtió en el foco principal, por lo que recorre diversos programas para profundizar en sus historias y sus misterios.

Dentro de esos recovecos desconocidos de su vida, Uhrig acaba de iluminar la durísima arista de su crianza, dado que en el casting que exhibieron el miércoles admitió que no conoció a su padre hasta que transitaba por los 26 años. Todo un descubrimiento.

En las imágenes de esa prueba para la producción, en el proceso de selección, Romina contó: "Tengo 34 años. Soy ex diputada nacional. Estoy casada, tengo tres hijas. Conocí a mi papá a los 26 años. Cuando vine a Gran Hermano yo conté que estaba en búsqueda de mi papá. Lo conocí en una cama de hospital, estaba enfermo de cáncer. Lo pude disfrutar tres años”.

Sobre aquella tarde en la que se metió en el nosocomio para verle el rostro a su progenitor, Uhrig narró: “El día que lo fui a ver, nadie sabía que era yo más que la hija, que es más grande. Cuando nos vimos, te puedo asegurar que él se dio cuenta de que era la hija pero me hice pasar por una amiga".

Santiago del Moro entendió que existía un aspecto jugoso y procuró profundizar en esa circunstancia, ante lo cual la ex legisladora ahondó: "Sí, lo conocí de grande. La primera vez, cuando me anoté a Gran Hermano, no lo conocía. Creo que tenía 18 años, fue la edición de Diego (Leonardi). Ahí conté que no lo conocía. Después lo conocí con 26 años”.

“Me acuerdo que entré en Facebook, yo sabía cómo se llamaba la hija de él. A los días me contesta y me cuenta que mi papá estaba internado ya muy mal por el cáncer. Ese día me dijo: 'Vení a verlo'. Ya los médicos no le daban (mucho tiempo más), dijeron que de esa noche no pasaba", añadió.

Y para armar el rompecabezas de esta trama, Romina concluyó: "Vivió tres años más, lo pude disfrutar. Nos miramos, fue muy fuerte. Al otro día, yo creo mucho en Dios, y empecé a hacer ayuno, con mis pastores. Le dieron el alta, que nadie entendía, ni los médicos. Fui a verlo y ahí nos dimos un abrazo muy grande. Después de eso, lo pude disfrutar tres años más".