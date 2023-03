Ángel de Brito reveló por qué Romina Uhrig no aceptó ir a LAM

Romina Uhrig fue la última eliminada de Gran Hermano 2022 de cara a la gran final. Una vez afuera del exitoso reality de Telefe, la exdiputada participó de varias entrevistas, pero se negó a participar de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV. De esta forma se convirtió en la única exparticipante en plantar al conductor y sus angelitas.

Durante la noche del miércoles, el conductor se refirió al "faltazo" y reveló detalles de lo sucedido. "Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante que no va a venir a LAM. Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Salió de la casa, participa lunes y martes del debate. También estuvo con Vero Lozano en Cortá por Lozano, no sé si estuvo en algún programa más", comenzó explicando el conductor.

"La gente de Telefe hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, inclusive nos ofrecieron un horario para hacer un mano a mano conmigo, porque quizás no quería exponerse a todas las angelitas. Pero tampoco, no hay ninguna posibilidad", agregó sobre la respuesta que dio el canal de las pelotas.

En cuanto al motivo, admitió: "Desconozco, yo creo que las preguntas", en referencia a lo que tenían preparado sobre algunos de los escándalos que protagonizó durante su participación en el reality.

Recordemos que Romina fue una de las participantes más criticadas del reality. Las múltiples acusaciones de corrupción que hay en torno a su pasado dentro del ambiente de la política, especialmente tras quedar envuelta en una investigación por enriquecimiento ilícito que se le hizo tanto a ella como a su expareja, Walter Festa, quien fue intendente de Moreno.

Según informó la Unidad de Información Financiera (UIF), desde su nombramiento, la pareja habría adquirido varios terrenos, autos de alta gama, compra de dólares y crearon junto a su expareja dos empresas, adquisiciones y acciones económicas que no pudieron justificar.