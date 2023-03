"Hablás mal siendo diputada nacional": la picante respuesta de Coti a Romina en el debate de Gran Hermano

En cada debate de Gran Hermano, casi siempre surge alguna pelea entre panelistas o ex participantes.

Este martes, Romina Uhrig llegó al estudio de Telefé para contar su experiencia por "la casa más famosa del mundo" tras ser haber sido eliminada el pasado domingo. Pero algunas participantes aprovecharon el momento y salieron a criticar muchas actitudes de la ex diputada por el Frente de Todos.

“Te la pasaste criticando el cuerpo de las personas y me dijiste gorda. También hablaste de mi relación. No te hagas la desentendida, no sos Alfa” fue el picante comienzo de una de las tantas cosas que le dijo Coti a Romina.

“Después hablabas de la sexualidad de Agustín. Todo el tiempo criticabas, están los clips" agregó la correntina.

Pero el momento que se volvió viral en las redes, fue cuando Coti le dijo a Romina Uhrig que le había criticado su forma de hablar: "Prefiero hablar así que decir 'vistes', 'encontrastes' siendo diputada nacional. Entonces me parece que, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra”.

Poco y nada le importó a Romina los comentarios de Coti hacia ella. Créditos: captura de pantalla.

Frente a los dichos de la correntina, la ex diputada ignoró los comentarios. Además, su amiga y ex jugadora, Daniela salió a defenderla: "Yo creo que todo esto es un golpe bajo porque Romi estuvo cinco meses aislada, recién sale. Ella no vio absolutamente nada. Quiero decirte, Romi, que todos ellos hablaron mierda de vos adentro y fuera de la casa".

"Atacarla así es una falta de respeto en este momento que está en su debate" concluyó la ex compañera de juego de Romina.

Camila también desaprobó la actitud que tuvo Uhrig con ella: "Vos a mí me trataste super mal, Romina. Me hiciste bullying adentro de la casa. Y me sorprende realmente que vos, siendo ex diputada, representando a todo el país y a nosotros mismos; hayas tenido ciertos comentarios conmigo”.

En Twitter se volvió tendencia "Coti" y "Coty" por la intensa situación que se vivió en el debate de Gran Hermano. Mientras que algunos salieron a aplaudir lo que dijo la correntina, otros la tildaron de "resentida".