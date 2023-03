El dato clave de Mauro Szeta sobre Marcelo Corazza y la causa por corrupción de menores

La detención de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano y actual productor, sacudió a los medios en general, especialmente a Telefe, desde donde comunicaron que se ponen a disposición de la Justicia.



Desde el lunes, la causa por corrupción de menores, por la que el domicilio de Corazza fue allanado, ocupa el centro de los temas en todos los canales y programas. En ese contexto, en las últimas horas el periodista Mauro Szeta dio más detalles de la investigación.



En el programa Corta por Lozano, que conduce Verónica Lozano, Szeta reveló un dato clave alrededor de la víctima que radicó la denuncia contra el productor y ex ganador de Gran Hermano.

“En el caso de la víctima uno hay una frase que usan, muy tremenda en la jerga de la trata, y es ‘ablandando’, que refiere a cómo el abuso sexual sistemático, el adoctrinamiento y la corrupción en perjuicio de ese menor hace que él pierda la conciencia de que lo está viviendo es un delito, no lo percibe como tal”, contó Mauro Szeta.



“La primera víctima es de acá. No tiene que ver con Misiones. A él lo citan en Caballito, se trasladan a Parque Centenario y ahí comienza un calvario de tres años”, agregó el periodista en el programa de Vero Lozano.



Asimismo, Szeta contó cómo llegó la víctima a Marcelo Corazza, quien en aquellos años disfrutaba de una fama y exposición muy alta dado que hacía pocos meses se había consagrado como ganador de Gran Hermano.

“¿Y dónde aparece el nombre de Marcelo Corazza? Esta misma víctima número uno dice: ‘Un día, ya sometido por el jefe de la organización, acostumbrado a que me traslade a lugares y me comercialice. En el 2001, cuando tenía 13 años, me llevó a Plaza Miserere y ahí me deslumbré con Corazza, porque sabía que era el ganador de Gran Hermano’”, reveló el periodista.



“Quiero destacar eso de la palabra deslumbrar. Piensen que, en ese momento, la víctima no se percibía como tal. Por eso el delito es corrupción, porque les cambian la cabeza y les hacen creer que eso es normal”, cerró Mauro Szeta.