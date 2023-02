Charlotte Caniggia reveló los motivos por los cuales no se habla más con sus padres

La familia Caniggia nos tiene acostumbrados a los conflictos mediáticos. Desde Mariana Nannis y sus denuncias contra su exmarido Claudio Paul, pasando por sus hijos, Charlotte y Alex, que hicieron del escándalo una forma de perpetuarse en los medios.

Ahora, fue la joven quien se sinceró en sus redes sociales sobre la complicada relación que mantiene con sus padres. Charlotte, quien supera el millón y medio de seguidores en Instagram, respondió preguntas de sus fanáticos.

"Hoy estoy con muchas ganas de contarles sobre mí, así que pregunten”, expresó la participante de El hotel de los famosos 2 (El Trece).

Así fue como un usuario le consultó: ¿Te llevás bien con tus papás?". Sin vueltas, la mediática no se guardó nada y contó: "No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos".

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"Cuando se separaron me dieron la espalda ambos. Solo me hablan para buscarme pelea o me hablan mal. Así que no me hablo con ninguno de los dos", agregó sobre el difícil vínculo con sus padres, que se separaron en 2019, luego de estar juntos durante tres décadas. "Ya no me importa, pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esta situación”, concluyó.

Recordemos que la ruptura del exfutbolista y la mediática se dio en medio de un escándalo que incluyó una denuncia de Mariana por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento.