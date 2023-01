Por qué Charlotte Caniggia hizo las valijas y se fue de El hotel de los famosos repentinamente

Como si estuviera al tanto del flojo rating que tendría la segunda entrega de El Hotel de los Famosos, Charlotte Caniggia tiró la toalla y se bajó del reality de El Trece, dejando un hueco más en un programa que todavía no encuentra su Norte.

"Ella tiene fuerza pero es vaga, no va al Staff, qué va a estar llevando cosas a los huéspedes... no”, había adelantado su hermano Alex, el campeón de la primera edición, al comentar las recomendaciones que le había dado a su melliza.

Y bastante razón tenía el Emperador, porque una de las razones que Charlotte adujo para armar las valijas a pocos días del arranque fue la lista interminable de tareas domésticas que se le exige al personal de Staff, todas cuestiones que siempre le fueron ajenas.

“Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, anunció Charlotte con su rostro cubierto por los lentes de sol y un buzo con capucha, apenas llegaron el Pampita y el Chino Leunis. Ante la sorpresa de sus compañeros, la mediática expresó sus motivos: ya no daba más.

Las razones de la decisión Charlotte

“Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste, porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón. Pero es muy difícil para mí”, reconoció ella, que tiene vasta experiencia en realities.

“¿Qué es lo que más te cuesta: no estar en tu ámbito, la convivencia, la limpieza?”, indagó Carolina Ardohain, y ella fue bien clara: “Todo, todo. Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Pero cuando venís acá, es distinto. Es mucho más difícil”.

Luego de dejar el reality, Charlotte se fue de vacaciones. Instagram Charlotte Caniggia.

Tras escuchar la noticia, baja que se suma a la renuncia de Abigaíl Pereira, los compañeros manifestaron pesar. “La decisión de Charlotte me duele, me da pena. Siento que sumaba al Hotel, le daba luz, alegría... Y se la va a extrañar un montón”, expresó Rocío Marengo.

“Estoy feliz de haberla conocido porque en la calle, en la vida misma, no la hubiese conocido. No hubiese tomado un mate y champagne con ella”, se lamentó Delfina Gerez Bosco, quien le tomó mucho cariño en los pocos días de convivencia y prometió seguirla fuera del hotel. La triste despedida de Charlotte. Captura El Trece.

“Siento que la conozco de otra vida. No va a ser lo mismo el hotel sin ella”, aseguró Enzo Aguilar, conmovido hasta las lágrimas con la partida. “Conocí mucha gente linda, aprendí a hacer muchas cosas. Y aprendí lo que es trabajar de verdad... que es lo que no me gusta mucho”, se sinceró Charlotte, y les dijo adiós al grito de “¡No me extrañen!”.