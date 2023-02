El periodista que tildó de "mala persona" a Gabriela Cerruti por el uso de la causa de Lucio Dupuy

El periodista Ernesto Tenembaum arremetió contra la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, y la tildó de "mala persona" por el uso que el conductor asegura le dio la funcionaria a la causa de Lucio Dupuy.

El cuestionamiento de Tenembuam se da en el momento en que la ley que busca capacitar a trabajadores públicos para prevenir el maltrato infantil, y que lleva el nombre de Lucio Dupuy en homenaje al niño que fue cruelmente asesinado por su madre y la pareja de ella.

En este sentido, Ernesto Tenembaum apuntó que la Ley Lucio “se convirtió en objeto de botín político entre el oficialismo y la oposición”. Para explicar su posición, el comunicador se refirió a unos recientes dichos de Gabriela Cerruti. Desde Radio con Vos, el conductor aseguró: “Gabriela Cerruti utilizó este tema para acusar a la oposición”.

Ernesto Tenembaum cuestionó a la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti.

La vocera del presidente dijo hace unos días entre otras cosas: “No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar como por ejemplo la ley Lucio”.

Sobre los conceptos de Cerruti, Tenembaum analizó: “En base a la ley Lucio, Cerruti se carga al Poder Judicial ‘en todos sus estamentos’; o sea, llega hasta la Corte Suprema, y se carga a la oposición porque no trata el proyecto, que en todo caso es una ley para discutir; hay que ver si es eficiente o no, más allá del nombre que le pongan, porque ese nombre tiene un aspecto que si no la aprobás sos no sé que cosa, y me parece que introduce en el debate político la palabra ‘Lucio’ para ir contra los enemigos del gobierno, y a mi eso me parece en principio de mala persona, tal vez no se da cuenta de lo que está haciendo”.

Más allá de las críticas hacia Gabriela Cerruti, Ernesto Tenembaum también apuntó contra el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias que generó revuelo por un comentario en su cuenta de Twitter sobre la causa relacionada con Lucio Dupuy. “Felicitaciones al gobernador @ZiliottoSergio y a todo el peronismo, que gobierna ininterrumpidamente La Pampa desde 1983, por el extraordinario desempeño del sistema sanitario, educativo y judicial de la provincia en el caso de Lucio. ¡Viva Perón! Que no decaiga, compañeros”, había expresado el funcionario.

Felicitaciones al gobernador @ZiliottoSergio y a todo el peronismo, que gobierna ininterrumpidamente La Pampa desde 1983, por el extraordinario desempeño del sistema sanitario, educativo y judicial de la provincia en el caso de Lucio. Viva Perón! Que no decaiga, compañeros. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 2, 2023

Ante este mensaje, Tenembaum no dudó en sentenciar: "En un contexto donde un chiquito muere, él está ironizando… hay que tener realmente un corazón congelado para ver con el caso Lucio que ‘el peronismo es una m…’. Lo mismo cuando dicen que la oposición es una m…'”.