Diego Brancatelli arremetió contra Gabriela Cerruti por su pelea con Gran Hermano

A través de las redes sociales, se dio un inesperado cruce entre el periodista defensor del oficialismo Diego Brancatelli y la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. El comunicador tildó de "berreta" la pelea con Gran Hermano y la vocera de Alberto Fernández no se quedó callada.

El conflicto surgió por los dichos de Walter Santiago, más conocido como Alfa, el participante de Gran Hermano (Telefe) que deslizó una grave denuncia sobre el jefe de Estado.

"El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó que lo sepa el 90%", disparó contundente Diego Brancatelli.

Luego el periodista agregó: "Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada".

Por su parte, Gabriela Cerruti minimizó al comunicador respondiendo: "¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau".

Entonces Brancatelli retrucó: "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos".

Lejos de llamarse a silencio, Gabriela Cerruti insistió: "Lo que yo te marco es que no hubieras hecho el mismo comentario si el presidente hubiera desmentido lo que dijo algún político en un programa de cable. Esa es nuestra mirada diferente sobre dónde disputar el sentido común colectivo. ¡Saludos!".

Diego Brancatelli remarcó que el momento en cuestión en que el participante de Gran Hermano hizo una dura acusación en contra de Alberto Fernández ni siquiera salió durante la emisión de los envíos que conduce Santiago del Moro. "Gaby, salió por PLUTO TV. Ni siquiera por Telefe. Han dicho cosas peores de Alberto. En todo tipos de programas. El error es que vos salgas a combatir a GH. Un reality show".

Subiendo de decibeles, el periodista redobló: "Ese Alfa es un personaje residual, que nadie toma en serio las barbaridades que dice. Error no forzado. ¿Sabés? esta Argentina duele. Duele que una funcionaria (del palo de los medios) chicanee a un periodista. Mientras no hicieron nada por recuperar la ley de medios. Duele que estén en estas boludeces mientras hay 100% de inflación. Duele que no se planten con los poderosos y lo hagan con GH".

Finalmente, más allá de objetar el cruce con Gran Hermano, Brancatelli criticó la gestión de Fernández: "Quiero un Gobierno con carácter. Peronista. Quiero una Argentina con un proyecto Nacional y Popular. Y vos, entre otros, están haciendo todo lo posible para que el macrismo vuelva al poder. Les dan de comer. Ya no te pido que hagas algo, sólo te pido que no hagas nada más. El sentido colectivo lo construís con políticas acertadas. Resolviendo los problemas de la gente. No los voté para que se peleen con Alfa. La pelea es con el Partido Judicial, los grandes empresarios, el macrismo y las injusticias. Si no estás a la altura, dejá a alguien que sepa".