Diego Brancatelli estalló de furia contra canal América: "Me usaron, cero código"

Tras el cierre de su supermercado, Diego Brancatelli le dio una nota al programa LAM y al asegurar que sacaron sus palabras de contexto, expresó su indignación con canal América y tildó a sus colegas de "cero código".

“Una pena lo que hizo America TV ayer conmigo. Me usaron. No se hace. Cero código. Tengo que aprender. O ser como ellos. Cuando es no, es no. No puedo ser bueno siempre. Hay que ser f... a veces. Aprendizaje”, sentenció enojado Diego Brancatelli desde su cuenta de Twitter.

Consultado sobre la polémica por LA NACION, el periodista explicó que accedió a dar la entrevista cuando su intención no era hablar sobre el cierre de su supermercado en los medios. “Hice un descargo en la radio donde trabajo (AM750), no quería hablar con nadie, pero el martes vinieron a la puerta del canal (C5N) los de LAM. Les dije cinco veces que no, pero me insistieron. ‘Por favor, sabés cómo es mi laburo, me van a retar’, me decía. ‘Si no te grabo como que no querés hablar y va a ser peor. Decí lo que vos quieras, es con buena onda’”, explicó Diego Brancatelli sobre el pacto sobre el cual decidió acceder a dar el móvil para canal América.

Luego remarcó: “Yo le dije que después me sacan de contexto, o dicen algo que yo no digo, y todos los medios lo usan para seguir agrandando una bola de nieve de algo que no es dramático, ni malo. Me aseguraron que no iba a ser así y les dije que prendan la cámara”.

Durante la nota en cuestión con LAM, Diego Brancatelli había sostenido que el cierre de su supermercado no fue una derivación de la crisis que afecta al país. “No cerré por la crisis, cerré por un montón de cuestiones internas nuestras. Antes había un socio que se dedicaba, pero se fue a vivir afuera y ahora nadie se puede dedicar, entonces lo cerramos”, aseguró.

Además, Brancatelli explicó el motivo de su enojo por el tratamiento que le dieron a su entrevista en LAM. “América tituló: ‘Por la crisis, Brancatelli cerró su local’. Pusieron ese graph, lo subieron a Twitter e Instagram, y es falso eso. Después me destrozaron las angelitas y Ángel, Al pedo doy la nota, les dije que no quería”, cuestionó.

Finalmente, el periodista contó que recibió todo tipo de insultos a través de las redes sociales tras el cierre de su supermercado. “Si digo que no voy a hablar, no voy a hablar. Me tiene que importar poco, no tengo que tener compasión por nada, nadie tiene compasión por mí”, sentenció.