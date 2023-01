El contundente posteo de Pampita pidiendo justicia para Lucio Dupuy

Cuando el país sigue en una profunda conmoción por el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que falleció tras meses de maltratos de parte de su madre y su novia en La Pampa. Mientras se espera el veredicto de la causa que se dará el próximo jueves, muchas figuras de la escena pública se han sumado al pedido de justicia por el pequeño. Tal es el caso de Pampita, quien desde sus redes sociales compartió un contundente mensaje que no pasó desapercibido.

Desde sus historias de Instagram, Pampita compartió una publicación en la que se detalla el padecimiento que atravesó Lucio Dupuy. “El secreto de sus ojos”, es el título del texto en cuestión que cuenta con una imagen del niño y habla de la responsabilidad de las acusadas y del entorno que hizo silencio ante los evidentes maltratos.

“¿Cuánto había en esa mirada profunda? Tanto y tan pocos fueron los que pudieron descubrirlo. Miraría suplicando que alguien se diera cuenta. Las maestras del jardín al que llegaste varias veces lastimado, los médicos que lo recibían en las guardias, la misma jueza que concibió que su mamá era la persona idónea para criarte con amor. Cuánta culpa como ciudadana me genera en nombre de todos los que no pudieron ver”, dice un párrafo del texto que compartió Pampita.

“O los que vieron pero igual decidieron callar. Me impresiona pensar en su desesperación, tan chiquito e indefenso, tan frágil esperando ser rescatado. Así habrá vivido este calvario, intentando que todos los que caminaron por delante se detuvieran a ver qué ocurría en la casa del terror. Sociedad, por favor, cambiemos. Escuchemos con oídos empáticos y miremos con ojos del alma”, sigue el texto que habla sobre el horror que atravesó Lucio Dupuy.

Finalmente, el escrito de replicó Pampita implora: “Señores jueces capacítense, no sólo en la doctrina jurídica, sino en el arte de ver más allá, involúcrense en el real bienestar del menor, no importa cuán o cuál conflictivo sea el caso. Para ustedes nunca será peor que para aquel niño que dejarán ir del juzgado a encerrarse tras una puerta con adultos perversos. Y si sienten que son tantos que la profesión abruma, cambien de rubro y dejen el lugar a alguien más responsable, altruista y comprometido. Los niños no son expedientes, son nuestros tesoros, como esos que los esperan en casa y ustedes aman con todo su corazón. Justicia jueces, con nuestros Lucios nunca más”.