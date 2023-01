Cuantos años cumple Pampita y cómo lo va a festejar

El hotel de los famosos levantó el telón de su segunda temporada bajo mucha expectativa, pero se chocó de frente contra el monstruo de Gran Hermano, que lo apabulló durante la primera semana. En ese contexto de dificultad, Pampita terminó las grabaciones y viajó a Brasil.

Tal grado de golpe para el reality, que las autoridades de eltrece diagramaron un cambio drástico de horario y movieron toda la grilla de su programación para evitar las derrotas diarias y gigantes contre el ciclo de Telefe, con unos promedios que rondan los 20 puntos contra los 5.

Así, el ciclo de Carolina Ardohain y Chino Leunis abandonará el prime time y virará a las seis y media de la tarde. En medio de todos esos ajustes, el ruido mediático, la preocupación del canal por la inversión, la conductora se alejará unos días de la Argentina.

Resulta que la modelo siempre aprovecha su fecha de cumpleaños, que es el 17 de enero, para armar una celebración a todo trapo, para la que dispone de un arreglo publicitario imponente con una cadena de hoteles all inclusive, que suele recibirla en el Caribe.

Para este 2023, Carolina no acudirá a esa zona del continente americano, sino que este domingo partirá con destino a Brasil, más precisamente a Imbassai. Lo particular del caso se centra en el contingente, dado que fiel a su costumbre el festejo es multitudinario.

Los detalles de esta aventura los explicó la propia Pampita en diálogo con LAM, donde narró con total naturalidad: “El viernes terminan las grabaciones de El hotel y el domingo me voy al hotel con 40 amigos, con la familia, hermanos, sobrinos, primos”.

Para aportar más sustento a esta movida impresionante, que le permitirá disfrutar a pleno esta nueva vuelta al sol, Carolina añadió: “Divino a disfrutar, me hacen un mega cumpleaños, una fiesta con todos los argentinos que están en Brasil, va a ser multitudinario”.

Cuando Ángel de Brito le trajo a colación que en ese hotel recibió el pedido de casamiento de Roberto García Moritán, Pampita aclaró: “No, me propuso en Punta Cana, este de Brasil no lo conozco, me voy a Imbassai por primera vez”.