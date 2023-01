Qué hizo Pampita luego de que se confirme el “levantamiento” de El hotel de los famosos

El Hotel de los famosos no ha tenido el éxito esperado. La fórmula de Eltrece no resultó como se preveía y generó un fuerte dolor de cabeza en todo el canal. Pampita no se vio aislada a esta situación, ya que como conductora estrella también esperaba que el resultado fuese positivo.

Con el sinsabor de saber que el programa no está rindiendo en esta primera semana y que recientemente se grabó el último programa del reality, Pampita decidió dar una rápida vuelta de página y armó sus valijas para tomarse unas breves vacaciones tras cumplir sus compromisos laborales.

Pampita terminó de grabar el último capítulo de El hotel de los famosos este viernes.

Ya resulta una tradición que en cada una de sus vacaciones la conductora tome un vuelo junto a varios amigos y familiares rumbo a distintos lugares del mundo. Lo hace entendiendo que puede combinar los viajes y el turismo junto con el trabajo, sin embargo en esta oportunidad el motivo es especial.

El destino elegido es Brasil, y el viaje se da en la previa a su cumpleaños número 45 que será el próximo martes 17 de enero. Un lugar que ya tenía en vista desde hace meses, sabiendo que esta es la época del año en la que suele tomarse vacaciones y recordando que más allá de haber estado días atrás en Punta del Este aquello fue como parte de su agenda laboral.

Durante la jornada de este viernes, Pampita terminó de grabar el último capítulo de El hotel y decidió armar sus valijas para irse unos días de relax, esperando un repunte del programa que ahora sufrirá algunas modificaciones importantes en la agenda del canal.

Y es que, después de tanta expectativa, con la necesidad de que aparezca un serio competidor para Gran Hermano, todas las fichas estaban puestas en la segunda temporada del reality pero la fórmula no salió muy bien.

Ya es tradición para Pampita tomarse vacaciones junto a amigos.

Mientras Gran Hermano se mantiene con sus picos habituales que rondan los 20 puntos, El hotel no está sumando muchos adeptos y en su jornada debut logró apenas 4.8 de audiencia. Esto generó una crisis en el canal del sol, que rápidamente buscó apagar el incendio.