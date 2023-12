Los tremendos cambios en América TV: por qué no estará Mariana Fabbiani y qué pasará con Mazzocco

El 2023 acarreó una serie enorme de novedades en América TV, como el desembarco de Marcelo Tinelli como gerente de contenidos y su impacto al retornar con el Bailando. Asimismo, el canal navegó por un tsunami de rumores de problemáticas, de conflictos internos.

En ese sentido se especuló durante todo el año sobre enfrentamientos de figuras, de reclamos de un programa al otro y hasta confrontaciones directas al aire con palazos de toda índole. Uno de los ejes de mayores electricidad se generó en torno a Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco.

El desembarco de la blonda en la tarde de la señal provocó resquemores, dado que se filtró que Karina sintió un destrato por el corrimiento del horario de su ciclo, así como brotaron informaciones de broncas por la repetición de temas y una copia en la agenda de los contenidos.

Mariana se tomará un mes y medio de vacaciones.

Con el verano que ya se asoma, se abrió otra incógnita, que refiere a qué sucederá con algunos programas, hasta que se especuló con que podría terminarse A la tarde. Ahora, acaban de salir a la luz varias confirmaciones que implican enroques y trastoques de horarios.

En primera instancia, Mariana se tomará todo enero de vacaciones, por lo cual se consideró que podría ser reemplazada por Moria Casán. No obstante, en las últimas horas se confirmó que la one no estará y sobre todo que El Diario de Mariana no saldrá al aire.

Esa movida provocó, como efecto dominó, la posibilidad de que Karina comience su envío más temprano, al término exacto de Intrusos. Esto generará que la duración se prolongue para Mazzocco y su equipo, que deberán llenar más horas al aire.

Los cambios en América.

Por otra parte, Pamela David también transitó bajo los rumores de un cierre, sin embargo se corroboró que Desayuno Americano proseguirá en pantalla, aunque con diversos cambios de su staff.