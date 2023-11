Mariana Fabbiani increpó a un picante panelista de su programa: "Sos un..."

Este jueves, se vivió un tenso momento en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani en la pantalla de canal América, cuando Mauricio D'Alessandro tuvo un incisivo comentario hacia una invitada al magazine.

Mientras dialogaban con Lala Pasquinelli, activista de derechos de género, sobre el impacto que sufren las mujeres por los estereotipos y la disparidad laboral, el abogado y panelista Mauricio D'Alessandro deslizó: "Ustedes, al sobreactuar el feminismo terminan complicando las cosas".

La invitada dejó en evidencia su disconfomidad con la opinión del integrante del ciclo de Mariana Fabbiani al retrucar enojada: "No, no si me van a decir que me equivoco, quiero números, quiero datos, quiero información oficial. Porque esto es una falta de respeto, yo no vine acá a hablar con este payaso".

Entonces Fabbiani le frenó el carro a D'Alessandro diciendo: "¡Basta, Mauricio! después vas a tu casa y tu mujer te dice qué es lo que tenés que hacer. Stop, Mauricio. Te lo estoy diciendo yo, todavía conduzco este programa. No coincido en lo que estás diciendo ni en la manera que lo estás diciendo".

Luego, Marina Fabbiani reflexionó: "Es importante tener estos espacios porque existe muchísimo de esto, con todo lo que lo quiero a Mauricio, después vamos a tener una charla. Es un provocador, no tenemos que caer. Este es el discurso con el que todo el tiempo nos estamos enfrentando".

Siguiendo firme en su postura, la conductora le dijo a Mauricio D'Alessandro: "Sos un provocador nato, lo sé y te conozco. Ni siquiera debés pensar lo que estás diciendo".

Finalmente, a la vuelta de un corte comercial, Mariana Fabbiani expresó con pesar: "Me fui re angustiada a la pausa. Ya estuvimos hablando con Mauricio en privado porque no me gustó lo que pasó. No es una línea editorial, es lo que pensamos. No es la manera en que hay que debatir estos temas. Es un reflejo de lo que pasa afuera también".