La sorpresiva figura que reemplazará a Mariana Fabbiani en canal América

En medio de una serie de recesos que tendrán las figuras de canal América durante el mes de enero por vacaciones, trascendió el nombre de la sopresiva figura que reemplazará a Mariana Fabbiani al frente de DDM será Moria Casán.

Desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró adelantó respecto al descanso de Mariana Fabbiani:"Nueva conductora de DDM. Mariana Fabbiani tiene arregladas con el canal por contrato sus vacaciones, siempre se toma enero, es un clásico".

Moria Casán reemplazará a Mariana Fabbiani durante el mes de enero al frente de DDM. Foto: Captura de video América TV.

En tanto que sobre las tratativas con Moria Casán para que se haga cargo del reemplazo de Mariana Fabbiani durante el mes próximo en el magazine que se emite en la tarde por canal América, la especialista en espectáculos contó:"Ahora el canal y la productora, Mandarina, están buscando un reemplazo. Y me dicen que Mandarina convocó a La One para que se haga cargo del envío todo enero. Hablé con un decisor de América y me dijo: 'Moria estuvo en la productora y ya cerró. Solo faltan detalles para que Chihade cierre con el canal la continuidad del ciclo en 2024, pero está todo encaminado' Están super avanzadas las negociaciones".

Por otro lado, Marina Calabró aseguró que "quien más fuerza hizo" para que convoquen a Moria Casán como reemplazante de Mariana Fabbiani fue Marcelo Tinelli, gerente artístico de canal América.

Marcelo Tinelli, el gestor del desembarco de Moria Casán en DDM. Foto: Captura de video América TV.

De esta manera, tanto Intrusos como DDM tienen garantizada su permanencia durante el primer mes de 2024, mientras que A la Tarde, el ciclo que lidera Karina Mazzocco será discontinuado; señal que algunos tomaron como una posible baja del programa. Así y todo, el nombre de la conductora empezó a sonar fuerte como candidata para cubrir el espacio que Pamela David dejaría en las mañanas de canal América, en caso de que opte no seguir adelante con Desayuno americano.